«الأمم المتحدة»: لابد من خروج المرتزقة من ليبيا

في «ختام برلين 2»..

أكد ممثل الأمم المتحدة المشارك في كلمته بمؤتمر “برلين 2”، ضرورة الالتزام بدعم الشعب الليبي لتحقيق مجتمع ديمقراطي لكل الليبيين.

كما شددت الأمم المتحدة، على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت.

واختتم مؤتمر "برلين 2" أعماله، مساء الأربعاء، وسط تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر كانون أول المقبل.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي ختامي: "حققنا نجاحا في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا".

وأضاف: "ناقشنا اليوم تحقيق مستقبل آمن في ليبيا مستقرة وموحدة"، لافتا ان قرار انسحاب المرتزقة سيكون تدريجيا.

وتابع: "هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن بشأن ليبيا لم تتحقق حتى الآن"، مضيفا " التحديات في ليبيا كثيرة وعلى رأسها توحيد المؤسسة العسكرية وإصلاح البنية التحتية".

ومضى قائلا: "يجب توحيد المؤسسات الأمنية الليبية وإعادة الإعمار وانسحاب جميع المرتزقة الأجانب".

واستطرد: سنواصل دعم ليبيا والانخراط في العملية الأمنية "إيريني".