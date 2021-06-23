الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«المنقوش»: الليبيون يعلقون آمالا كبيرة على مؤتمر «برلين 2»

نجلاء المنقوش وزيرة
نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، مساء اليوم الأربعاء، إننا نسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأضافت المنقوش في المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين2 حول ليبيا/ هناك متطلبان أساسيان هما تنفيذ المسار الدولي والمسار الليبي، موضحة أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت برلين لترسل رسالة بضرورة العمل لتقوية الاستقرار في ليبيا.

وشددت المنقوش على أنه من الضروري توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج الميليشيات والمرتزقة، مؤكدة أن هناك تقدمها في هذا الملف، وعلى أن الليبيين يعلقون آمالا كبيرة على مؤتمر "برلين 2".

وانطلقت أعمال مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، الأربعاء، وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة: "نريد انسحابا كاملا للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

وفي كلمته بالجلسة الأولى الافتتاحية، شدد الدبيبة على "تجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر".

ودعا الدبيبة المجتمع الدولي "للوفاء بتعهداته تجاه ليبيا، خاصة إجراء الانتخابات"، التي أوضح أنها يجب أن تكون "حرة ونزيهة".

وذكر الدبيبة أن حكومته تعمل على "تحسين المستوى المعيشي لليبيين"، مؤكدا على "ضرورة عودة النازحين لمنازلهم في ليبيا".

 

نجلاء المنقوش ليبيا مؤتمر برلين 2 المؤتمر الصحفي الختامي اخراج المرتزقة اجراء الانتخابات

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