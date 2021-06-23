«خارجية ألمانية»: يجب إجراء الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر

في «برلين 2»..

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مساء اليوم الأربعاء، إنه يجب على كل الأطراف الالتزام بسحب القوات الأجنبية من ليبيا.

وجدد ماس في المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين حول ليبيا، التأكيد على أنه يجب إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل وانسحاب القوات الأجنبية، مضيفا: “أكدنا التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود السياسية في ليبيا”.

وانطلقت أعمال مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، الأربعاء، وقال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة: "نريد انسحابا كاملا للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

وفي كلمته بالجلسة الأولى الافتتاحية، شدد الدبيبة على "تجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر".

ودعا الدبيبة المجتمع الدولي "للوفاء بتعهداته تجاه ليبيا، خاصة إجراء الانتخابات"، التي أوضح أنها يجب أن تكون "حرة ونزيهة".

وذكر الدبيبة أن حكومته تعمل على "تحسين المستوى المعيشي لليبيين"، مؤكدا على "ضرورة عودة النازحين لمنازلهم في ليبيا".

واشنطن: نريد ليبيا مستقرة بعيدا عن التدخل الخارجي

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تريد ليبيا دولة مستقرة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا وتثبيت وقف النار.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، أنه يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

يذكر أن أنظار الليبيين، تتجه اليوم الأربعاء، إلى مدينة برلين الألمانية، حيث ينعقد مؤتمر برلين 2 بمشاركة جميع الدول المعنية بالملف الليبي، وستتمحور بالأساس حول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسات وتفكيك الجماعات المسلّحة إلى جانب تحقيق المصالحة الشاملة.

وتجتمع الدول الرئيسية المعنية في المؤتمر الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، بهدف ضمان إجراء انتخابات في ليبيا في أواخر العام.

وتشارك جميع الجهات الفاعلة في المنطقة وللمرة الأولى الحكومة الانتقالية الليبية.