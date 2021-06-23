رئيس الحكومة الليبية: نريد انسحابا كاملا للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مع انطلاق أعمال مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، اليوم الأربعاء: "نريد انسحابا كاملا للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

وشدد الدبيبة في كلمته بالجلسة الأولى الافتتاحية، على ضرورة تجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر.

ودعا الدبيبة المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته تجاه ليبيا، خاصة إجراء الانتخابات، التي أوضح أنها يجب أن تكون حرة ونزيهة.

وأوضح الدبيبة أن حكومته تعمل على تحسين المستوى المعيشي لليبيين، مؤكدا ضرورة عودة النازحين لمنازلهم في ليبيا.

وأضاف الدبيبة أن المجتمعين في برلين اليوم عليهم اتخاذ قرارات حاسمة من أجل ليبيا.

وتابع الدبيبة: “أمامنا العديد من التحديات لكننا علينا أن نتجاوز الأنقسام”، مردفا: “لابد من إجراء الانتخابات والتمسك بخارطة الطريق التي وضعها الليبيون في ملتقى الحوار السياسي”.

واستكمل: “أطلب من الدول المشاركة الدعم لتجاوز أي عقبات أمنية ومكافحة الإرهاب، والتصدي لممارسات القوى الفاعلة التي تعرقل عملية التحول في ليبيا”.

واستدرك: “ننتظر صدور قانون الانتخابات ومساعدتكم لتأمين خروج المرتزقة”.

ويعقد المؤتمر في العاصمة الألمانية، الأربعاء، بمشاركة دولية واسعة، بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق السياسية الليبية، التي من المأمول أن تضع حدا لصراع مرير استمر 10 سنوات.

ويعد إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل في موعدها، أبرز التحديات التي تواجه حكومة الدبيبة.