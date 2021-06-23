الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تؤكد ضرورة انسحاب القوات الأجنبية كافة من ليبيا

انسحاب القوات الأجنبية
انسحاب القوات الأجنبية كافة من ليبيا

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا وهو أحد أبرز التحديات المطروحة أمام مؤتمر برلين الدولي، إلى جانب تنظيم انتخابات في أواخر العام الحالي.


تشارك الجهات الفاعلة في المنطقة وللمرة الأولى الحكومة الانتقالية الليبية، في المؤتمر الذي انطلق ويُعقد على مستوى وزراء الخارجية أو مساعديهم.
 

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، قبل بدء الاجتماع "يجب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع) في 23 أكتوبر بشكل كامل، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا".
 

وأضاف وزير الخارجية الذي بدأ الأربعاء جولة أوروبية: "نتشارك (مع ألمانيا) هدف جعل ليبيا سيدة ومستقرة وموحّدة وآمنة وحرّة من أي تدخّل أجنبي، هذا ما يستحقّه الشعب، وهو أمر ضروري للأمن الإقليمي".
 

 

وزير الخارجية الامريكي بلينكن القوات الاجنبية ليبيا برلين

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وائل لطفي

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