برلماني: قطاع الزراعة شهد بتوجيهات الرئيس نقلة حقيقية

أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة لم تقصر مع الفلاح المصري طيلة السنوات الماضية، موضحا أن قطاع الزراعة شهد بتوجيهات الرئيس السيسي نقلة حقيقية الكل يشهد بها.

وأضاف محسن خلال تصريحات له اليوم، أنه تم تطوير منظومة الري المصري بما يحافظ على كل قطرة مياه، وعدم إهدارها كما كان في السابق.

وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى أن قيام الحكومة بالعمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمزارعين وإتاحتها على شبكة الإنترنت وبما يساعد في حصول الفلاحين على مختلف الخدمات الزراعية وبسهولة شديدة، مضيفا أن التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا، لا يمكن الاستغناء عنه في تطوير سلاسل القيمة والإمداد ومعاملات ما بعد الحصاد، وكذلك بناء قاعدة بيانات محدثة وإعداد البرامج الوقائية والعلاجية وتشخيص الأمراض الزراعية التي تصيب الحاصلات الزراعية.

وشدد محسن، على أن "كارت الفلاح" وتطوير منظومة التعامل معه في الحصول على البذور والمبيدات والمتابعة مع الإرشاد الزراعي كلها تنعكس إيجابًا على الحاصلات الزراعية المصرية.

وأوضح نائب بني سويف أن السنوات الماضية، شهدت زيادة في الصادرات الزراعية، بما وصل إلى نحو 3.5 مليون طن، وبزيادة ضخمة عما كان في العام الماضي في الموالح والبطاطس وأنواع عديدة من الفاكهة وغيرها، وبما يؤكد حدوث قفزة في دخل الفلاح وفي إيراد محصولاته.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن ميكنة الخدمات التي تقدمها الحكومات للمزارعين وإتاحتها على شبكة الإنترنت تساعد في سهولة حصول المزارعين على الخدمات الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي للزراعة حول استخدام الحلول الرقمية في الزراعة لمكافحة الأمراض وتعزيز المجتمعات الريفية عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأضاف وزير الزراعة، أن التكنولوجيا تلعب دورًا مهمًا في تطوير سلاسل القيمة والإمداد ومعاملات ما بعد الحصاد كما يمكن استخدام التكنولوجيا في توقع حالات الطقس وأيضا رعاية الماشية من خلال بناء قواعد بيانات محدثة وإعداد البرامج الوقائية والعلاجية وتشخيص الأمراض من خلال العيادات الإلكترونية وأيضا تحديث برامج التغذية وإعداد التراكيب المناسبة لأفضل إنتاجية ممكنة.