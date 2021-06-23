وكيل «رياضة الفيوم»: تحويل العاملين بنادي النصر الرياضي للتحقيق

قامت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، اليوم الأربعاء، بالمرور على نادي النصر الرياضي التابع لإدارة طامية الشبابية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.



وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، أنها خلال جولتها لاحظت أن النادي مفتوح، ولم يوجد به سواء موظف واحد، وهو عماد فهمي المشرف المالي بالنادي.



وأشارت إلى أنها تفقدت مقر النادي بالكامل، وقامت بالتنبيه على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبناءً عليه أصدرت تعليمات بتحويل العاملين بالفتره الصباحية إلى الشئون القانونية واتخاذ الإجراء القانوني ضددهم.

جولة وكيل الرياضة بالفيوم

جولة وكيل الرياضة بالفيوم