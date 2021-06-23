الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكافحة الغش التجاري

ضبط مصنع غير مرخص ينتج أسلاكا وكابلات كهربائية غير صالحة بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية بدائرة محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

 

وتمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 20  ألف من الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية، حيث تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 20 ألف أسلاك كهربائية بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

 

وكانت حملة على مدينة زفتى، قد نجحت في تحرير 9 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم لمخالفات تمونية، تنوعت مابين إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 12/6 جرام للرغيف الواحد وقت التفتيش، وكذلك قيام أحد المخابز في التصرف في 10 شكاير دقيق بلدى مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء للتربح، وكذلك محضر للتوقف عن الإنتاج بدون إذن وآخر لعدم نظافة ادوات العجين. 

 

وكذلك تم تحرير 5 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محلات بقالة تموينية وخلافه وذلك لتجميع سلع بمبلغ 1963 جنيهًا وتجميع 98 بطاقة تموينية ذكيه داخل المحل، وذلك وقت التفتيش وكذلك لعدم الاعلان عن الاسعار ولعدم وجود شهادة صحية، وتم إحالة الأمر للنيابة العامة للنظر والتصرف وكذلك تم المرور علي المحطات والمستودعات بمدينة زفتى وتم الاشراف على توزيع عدد 1007 اسطوانة منزلية وكذلك عدد 135 اسطوانة تجارية على الجمهور والمناديب لتوزيعها داخل مدينة زفتى.

 

وكانت حملة قد نجحت في ضبط سيارة تقوم بتجميع كميات من الدقيق المدعم، بلغت سبع وعشرين شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمحظور تداوله وبيعه في الأسواق، تم التحفظ على الدقيق المدعم والسيارة وتسليم المتهم لعرضه على النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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وائل لطفي

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