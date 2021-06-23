الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 390 طن مخلفات وتركيب وصيانة 355 كشاف إنارة ولمبة ليد بقرى المنيا

حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بالتوازي مع حملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد حيث قامت برفع 390 طن مخلفات وتركيب 130 كشاف ولمبة ليد جديدة وصيانة 225 كشاف إنارة بالقري التابعة لها.

 

وقال هشام الضوى رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية إنه تم، رفع 240 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية والتوابع، حيث تم تركيب 130  كشاف و لمبة ليد جديدة وصيانة 225 كشاف انارة.

 

من جانبه قال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير إنه تم مسح الطرق الرئيسية بدمشير ونزلة الفلاحين وإزالة الأتربة من الشوارع لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، وتم رفع ما يقارب من 40 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

 

 

وأوضح رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ إنه تم رفع ما يقارب من 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا. 

 

وأشار محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله إنه تم رفع ما يقرب من 50 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع. 

 

وواصلت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين حملات النظافة المكثفة اليوم، حيث أكد  مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين إنه تم رفع ما يقرب من 30  طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

 

وأكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و التى تنال رضاهم.

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا

حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
حملات لرفع المخلفات بقري المنيا
المنيا رفع مخلفات تركيب كشافات ولمبات ليد قرى المنيا العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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