الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لضمان استمرار وقف إطلاق النار..

الاتحاد الأوروبى يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرا إلى أنها الطريقة الوحيدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح لبوريل لدى وصوله إلي مقر انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، وذلك حسبما ذكرت وكالة آكي الإيطالية.


وأشار إلى أهمية الاستحقاقات التي تواجه الليبيين حاليا وهي الانتخابات وضمان استمرار وقف إطلاق النار، قائلا إن الانتخابات ستؤمن الشرعية للحكومة والسلطات في هذا البلد، وأن خروج القوات الأجنبية سيؤمن التهدئة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة لمرحلة أبعد من ذلك.

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