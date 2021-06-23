الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إسبانيا تشارك في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة المشاركة في الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي سوف تقام خلال الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ١٥ يوليو في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. 

وتشارك إسبانيا في هذا الحدث الثقافي الهام الذي يحظى بانتشار كبير في مصر والدول العربية من أجل التأكيد على الدور الجوهري الذي تلعبه اللغة والثقافة الإسبانية على مستوى العالم. وتؤكد رغبتها في  تقوية العلاقات مع دور النشر المصرية والعربية نظراً للدور الريادي  الذي تتمتع به مصر في مجال الكتب في العالم العربي، بالإضافة إلى مكانتها كمركز للترجمة إلى اللغة العربية ونشر الكتب باللغات الأجنبية.

ومن المقرر حضور سفير إسبانيا في مصر، رامون خيل كاسارس، افتتاح معرض الكتاب لهذا العام، وتسليم كتابين للسلطات المصرية يعبران عن التعاون الثقافي المصري- الإسباني وهما: أول قاموس إسباني-عربي لكرة القدم (إصدار معهد ثربانتس-ورابطة الدوري الإسباني لاليجا) والثاني حول كتالوج معرض حول أعمال المعماري المصري الكبير حسن فتحي، بعنوان "ضد التيار" الذي أقيم في مؤسسة البيت العربي (مدريد وقرطبة).

بجانب المشاركة الحضورية في المعرض، تساهم إسبانيا في برنامج الفعاليات الثقافية عبر الإنترنت والتي سيتم بثه على مدار أيام المعرض، وسوف يتضمن البرنامج لقاء مع الكاتبة الإسبانية المشهورة عالميا ماريا دوينياس والذي سوف يديره الصحفي والمترجم أحمد عبداللطيف، بالإضافة إلى حديث آخر يتم فيه تكريم شخصيتين مرموقتين في مجال الدراسات العربية و هما المستعرب الإسباني البارز الدكتور بدرو مارتينيث مونتابيث، وأستاذ الفلكلور والأدب الشعبي المصري الدكتور أحمد مرسي.

وتأتي مشاركة إسبانيا في معرض الكتاب هذا العام بعد توقف استمر لسنوات تأكيدا لتزايد حضور اللغة الإسبانية في الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، كما يتمتع تدريس اللغة الاسبانية بدعم معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية الذي يقوم بدوره بلعب دور فعال في نشر اللغة الإسبانية في مصر، فضلا عن الاهتمام المتزايد من جانب الشباب المصري بكل ما يتعلق بإسبانيا وثقافتها.

سفارة إسبانيا بالقاهرة وزارة الثقافة المصرية أجنحة صالات هيئة الكتاب اقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 30 يونيه معرض الكتاب مدريد

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