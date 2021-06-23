محافظ القاهرة يتابع جولة وفد البرنامج الرئاسي بشرق القاهرة

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لليوم الثالث زيارة وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي" للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة وزيارة لمدينة المحروسة ومؤسسة معآ “ب”.

وصاحب الوفد خلال زيارته إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

ورصد الوفد خلال زيارته جهود الدولة لاحتضان قاطني المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة حسب التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

وأجرى إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية، بصحبة وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي" وزيارة لقصر البارون إمبان في مصر الجديدة، والاستماع إلى شرح تاريخ مصر الجديدة وتاريخ القصر من مسؤولي وزارة الآثار بحضور رئيس الحي.

شملت زيارة وفد متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، دفعة الشهيد أحمد المنسي، أيضا محور المستشار عدلى منصور مسطرد.

جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالشباب ودعمهم بكافة الأساليب العلمية والعملية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وأعقت ذلك زيارة الوفد لـ"شجرة مريم" للوقوف على مشروع تطوير المنطقة نظرا لما تتمتع به من قيمة دينية كبيرة، باعتبارها إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة لمصر.

رافق الوفد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حي المطرية.

واستقبل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد احمد منسي للتدريب الميداني، بحضور اللواء منيب العزب مدير إدارة مواقف أجرة الأقاليم.

وأجرى وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفدين الدفعة الثالثة، “دفعة الشهيد أحمد منسي”، زيارة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومجمع جراجات الإنقاذ المركزي بالسيدة نفيسة للاطلاع على تفاصيل العمل من معدات وسيارات وأسطول الطوارئ لمحافظة القاهرة في الكوارث والأزمات.

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي