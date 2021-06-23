الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتابع جولة وفد البرنامج الرئاسي بشرق القاهرة

وفد التأهيل الرئاسي
وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لليوم الثالث زيارة وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي" للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة وزيارة لمدينة المحروسة ومؤسسة معآ “ب”.

 

وصاحب الوفد خلال زيارته إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

 

ورصد الوفد خلال زيارته جهود الدولة لاحتضان قاطني المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة حسب التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

 

وأجرى إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية، بصحبة وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي" وزيارة لقصر البارون إمبان في مصر الجديدة، والاستماع إلى شرح تاريخ مصر الجديدة وتاريخ القصر من مسؤولي وزارة الآثار بحضور رئيس الحي.

 

شملت زيارة وفد متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، دفعة الشهيد أحمد المنسي، أيضا محور المستشار عدلى منصور مسطرد.

 

جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالشباب ودعمهم بكافة الأساليب العلمية والعملية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

 

وأعقت ذلك زيارة الوفد لـ"شجرة مريم" للوقوف على مشروع تطوير المنطقة نظرا لما تتمتع به من قيمة دينية كبيرة، باعتبارها إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة لمصر.

 

رافق الوفد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حي المطرية.

 

واستقبل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد احمد منسي للتدريب الميداني، بحضور اللواء منيب العزب مدير إدارة مواقف أجرة الأقاليم.

 

وأجرى وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفدين الدفعة الثالثة، “دفعة الشهيد أحمد منسي”، زيارة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومجمع جراجات الإنقاذ  المركزي بالسيدة نفيسة للاطلاع على تفاصيل العمل من معدات وسيارات وأسطول الطوارئ لمحافظة القاهرة في الكوارث والأزمات.

وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي
وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي
وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي
وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي
وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي
وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي
وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي
وفد التأهيل الرئاسي دفعة الشهيد المنسي
برنامج تأهيل التنفذيين برنامج تأهيل الشباب دفعة الشهيد احمد منسي دفعة الشهيد المنسى محافظ القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

«ستار للدعارة».. مراكز «تدليك» تستدرج العملاء لإقامة علاقات جنسية

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

قرار جمهورى بتعيينات فى ديوان وزارة الخارجية وسفراء بالخارج

يزين السماء غدًا.. أبرز المعلومات عن «قمر الفراولة»

كامل الوزير: سأستعين بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل «السكة الحديد» في هذه الحالة

تفاصيل خطة «الصحة» لحماية طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس