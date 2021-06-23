الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لصيانة أعطال أعمدة الإنارة العامة بمركز ومدينة كفر الزيات

حملة لصيانة أعطال
حملة لصيانة أعطال أعمدة الإنارة العامة

نفذت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات، بمحافظة الغربية،اليوم الأربعاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى عدد من مناطق وطرق وشوارع المدينة، منها طريق بلشاى، وشارع السينما، وشارع مصطفى كامل، وشارع الجيش.

 

وأشرف على الحملة محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، وترأسها خالد السقا المشرف على قسم الإنارة العامة بمجلس المدينة، وضمت فريق عمل الإنارة بالمجلس، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 27 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

 

من جانبه شدد طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

 

كما قام حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.

 

وأشرف على الحملة محمود عيسي رئيس حى ثان طنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 36 كشافًا وتركيب 14 جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة، كما شدد على إزالة القمامة أولا باول من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

 

وفي إطار متصل، أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، رفع 1680 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة مضت.

 

وأضاف محافظ الغربية، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

 

وشدّد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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