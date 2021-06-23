فرنسا تضيف روسيا إلى «القائمة الحمراء» للدول المحظورة جراء تفشي كورونا

أضافت فرنسا، اليوم الأربعاء، روسيا إلى "القائمة الحمراء" للدول المحظورة جراء تفشي فيروس كورونا حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

كان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جبرائيل أتال، قد حذر في وقت سابق اليوم، من سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر تدريجيا فى فرنسا.

وفى حديث تلفزيونى، دعا جبرائيل أتال إلى "اليقظة والحذر التامين"، بعد أيام قليلة من آخر خطوة من رفع حظر التجوال الذي دام منذ أكتوبر 2020، وحرية تنقل شبه فى البلاد.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد أعلن قرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع بداية من الخميس الماضي، باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة، حيث قال كاستكس إن هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحى "بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع".

وأوضح أنه سيتم تغيير قرارات المحافظات التي تنظم ارتداء الكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من 17 يونيو.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل.

وأشار كاستكس إلى أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس، ومن المفترض أيضا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

لقاحات كورونا في روسيا

ومن جانبه، دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى فرض رقابة صارمة للغاية على إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا.

قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن التدابير التي يتم اتخاذها للتحكم في جودة إنتاج اللقاح: "يتم تنفيذ الرقابة من قبل إدارات المراقبة ذات الصلة، بالطبع، الرقابة الأكثر صرامة".

وتم أخذ شكاوى منظمة الصحة العالمية بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في مؤسسة "فارماندارد-أوفافيتا" الروسية في الاعتبار، وتم بالفعل تصحيح أوجه القصور.

في وقت سابق، قدم فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية، عقب نتائج عمليات التفتيش التي أجريت في روسيا، عددا من التعليقات حول إنتاج لقاح Sputnik V، والتي تتعلق بشكل أساسي بحماية البيئة ومراقبة الانبعاثات، وفقا لبيان نشر في موقع المنظمة يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة، إن نتائج الفحص لا تشكك في جودة اللقاح، فقد بدأت شركة "فارماندارد-أوفافيتا" بالفعل في تصحيح الأخطاء، ووجه نائب رئيس وزارة الصحة سيرجي جلاجوليف للاهتمام بالنظام متعدد المراحل لمراقبة جودة الأدوية المناعية وإدخالها في السوق.