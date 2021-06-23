السلفية بين الانحسار والانحدار

عندما يغلق السلفى محمد حسين يعقوب موقعه الرسمى على شبكة الانترنت وكذلك قناته على موقع اليوتيوب والمسجل عليها جميع دروسه وكتبه ومقالاته فى اعقاب شهادته التى أدلى بها أمام محكمة الجنايات مؤخراً فى قضية (داعش – إمبابة) فاننا يجب ان نتوقف قليلا لنسترجع معاً تلك الشهادة لكى نقف على فلسفة الفكر السلفى الطائفى وكيف انه مفتاح لما يسمى "بمافيا الاديان" .

كنت حريصاً على متابعة تلك الشهادة التى أدلى بها السلفى / محمد حسين يعقوب فى القضية المعروفة بأسم "خلية داعش – امبابة" حيث أقر بعض المتهمين فيها ان اراءه وفتاويه هى التى دفعتهم لإرتكاب العمليات الإرهابية ضد مرافق الدولة....ومن المؤكد ان هناك الآلآف من الشباب قد تأثروا بأفكار هذا الرجل وغيره ممن يدعون انهم من السلفيين.

والحقيقة انه سبق لى التعامل مع هذا الرجل وايضاً مع السلفى محمد حسان وأعترف انهما كانا يجيدان فن المراوغة بإمتياز ولذلك كنت متشوقاً لسماع شهادته فى تلك القضية أمام القاضى الجليل المستشار محمد السعيد الشربينى والذى يبدوا انه كان متأهباً لهذا الاسلوب فكانت مناقشته تمثل قمة الوعى والادراك لمبدأ "التقية" الذى يجيده هؤلاء عند مواجهتهم بالفكرة والحجة والبينة والعلم ومن هنا جاءت اجابات هذا الرجل لتعلن عن سقوط أحد نماذج التسلف السياسى بعد 40 عاماً من الدعوة السلفية .

رأيت الرجل بعد ان حلف يمين الله يتبرأ من الذين اتبعوه بل ويدينهم وينكر وجود فكراً سلفياً جهادياً....وانه لم يسبق له تأييد جماعة الاخوان الارهابية رغم اننا جميعاً قد رايناه اثناء اعتصام رابعة ومعه السلفى محمد حسان على منصة الاخوان بميدان مصطفى محمود وهما يطالبان المعتصمين والمتظاهرين بالثبات فى الميادين وعدم مغادرتها....ويعلنان تأييدهما هم وأتبعاهم لجماعة الاخوان الارهابية قائلين " نحن بين ايديكم ودماؤنا دون دماءكم" .

واعتقد ان جميعنا يتذكر ما سمى وقتها "غزوة الصناديق " فى انتخابات الاخوانى / محمد مرسى والتى دعا اليها محمد يعقوب وايضاً تلك الدعوة التى اطلقها حسان لجمع التبرعات بالملايين تحت دعوى الاستغناء عن المعونة الامريكية فى 2013 ولا احد يعرف مصير تلك الاموال حتى وقتنا هذا.

لقد انكر المذكور انتمائه لاى جماعة وانكر الفكر الجهادى وانكر تواصله مع جماعة الاخوان وكذلك بعدم معرفته لمعنى الفكر السلفى .

لقد كشفت تلك المواجهة هذا المأزق الذى يعانى منه التيار السلفى الذى طالما استغل عقول الكثيرين من الشباب باسم الدين والدعوة والسلف الصالح....فها هو القاضى الجليل يضع التيار السلفى متمثلاً فى حسين يعقوب أمام خيارين احلاهما مر...الاول الاعتراف بصحة فتواهم كمرجعية لخلايا الارهاب الداعشى وفى هذه الحالة سوف تطالهم يد العدالة....والثانى الاقرار بخطأ مريديهم وادانتهم وهو ما فعله يعقوب على أمل إعتقاد المريدين انه قد فعل ذلك تحت الضغط الذى جعله يمارس لعبة "التقية" التى يجيدها تيار الاسلام السياسى ببراعة حتى و إن ظهر متناقضاً او مرتبكاً ولكنه من المؤكد انه من داخله كان متسلطاً ومقتنعاً بذات الفكر ولذلك فإننى اؤكد ان تبرؤ المذكور من الفتوى او الفكر التكفيرى والنعرة المتشددة يجب الا ننظر اليها على انها تراجع فى معتقداته او مواقفه او عودة الى الحق.

اننى اليوم أناشد الشباب من ابناء الوطن ومن اتباع هذا التيار بعد اكتشاف خديعة مشايخهم والمتاجرة بهم وبالدين بان تكون شهادة هذا الرجل وغيره من هؤلاء المدعين بداية لإبطال كافة تيارات الاسلام السياسى ومحاكمة تجار الدين الذين شوهوا قيم الاسلام الحنيف ولوثوا عقول مريديهم من اجيال كاملة اسقطوها فى مستنقع الارهاب.

اننا لابد ان نستفيد من هذا المشهد حتى نعيد للشباب توازنهم وتفهمهم لوسطية الدين لنستكمل معهم هدم منظومة الزيف والخداع التى سيطرت على عقولهم لعدة عقود.

كما أدعو الجهات المعنية سواء مؤسسة الازهر الشريف ووزارة الاوقاف والاعلام ان تتلقف هدية يعقوب على خلفية دحض الفكر المتطرف والتيار السلفى المتشدد بعدما شهد شاهد من أهلها وذلك لكى نحمى شبابنا المغرر بهم الذين ليس لهم تجربة فى الحياة ولا علم لهم بالكتاب والسنة ولا بأهل العلم....

فالرب ضارة نافعة بإذن الله.

وتحيا مصر....