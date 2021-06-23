السلفية بين الانحسار والانحدار
عندما يغلق السلفى محمد حسين يعقوب موقعه الرسمى على شبكة الانترنت وكذلك قناته على موقع اليوتيوب والمسجل عليها جميع دروسه وكتبه ومقالاته فى اعقاب شهادته التى أدلى بها أمام محكمة الجنايات مؤخراً فى قضية (داعش – إمبابة) فاننا يجب ان نتوقف قليلا لنسترجع معاً تلك الشهادة لكى نقف على فلسفة الفكر السلفى الطائفى وكيف انه مفتاح لما يسمى "بمافيا الاديان" .
كنت حريصاً على متابعة تلك الشهادة التى أدلى بها السلفى / محمد حسين يعقوب فى القضية المعروفة بأسم "خلية داعش – امبابة" حيث أقر بعض المتهمين فيها ان اراءه وفتاويه هى التى دفعتهم لإرتكاب العمليات الإرهابية ضد مرافق الدولة....ومن المؤكد ان هناك الآلآف من الشباب قد تأثروا بأفكار هذا الرجل وغيره ممن يدعون انهم من السلفيين.
والحقيقة انه سبق لى التعامل مع هذا الرجل وايضاً مع السلفى محمد حسان وأعترف انهما كانا يجيدان فن المراوغة بإمتياز ولذلك كنت متشوقاً لسماع شهادته فى تلك القضية أمام القاضى الجليل المستشار محمد السعيد الشربينى والذى يبدوا انه كان متأهباً لهذا الاسلوب فكانت مناقشته تمثل قمة الوعى والادراك لمبدأ "التقية" الذى يجيده هؤلاء عند مواجهتهم بالفكرة والحجة والبينة والعلم ومن هنا جاءت اجابات هذا الرجل لتعلن عن سقوط أحد نماذج التسلف السياسى بعد 40 عاماً من الدعوة السلفية .
رأيت الرجل بعد ان حلف يمين الله يتبرأ من الذين اتبعوه بل ويدينهم وينكر وجود فكراً سلفياً جهادياً....وانه لم يسبق له تأييد جماعة الاخوان الارهابية رغم اننا جميعاً قد رايناه اثناء اعتصام رابعة ومعه السلفى محمد حسان على منصة الاخوان بميدان مصطفى محمود وهما يطالبان المعتصمين والمتظاهرين بالثبات فى الميادين وعدم مغادرتها....ويعلنان تأييدهما هم وأتبعاهم لجماعة الاخوان الارهابية قائلين " نحن بين ايديكم ودماؤنا دون دماءكم" .
واعتقد ان جميعنا يتذكر ما سمى وقتها "غزوة الصناديق " فى انتخابات الاخوانى / محمد مرسى والتى دعا اليها محمد يعقوب وايضاً تلك الدعوة التى اطلقها حسان لجمع التبرعات بالملايين تحت دعوى الاستغناء عن المعونة الامريكية فى 2013 ولا احد يعرف مصير تلك الاموال حتى وقتنا هذا.
لقد انكر المذكور انتمائه لاى جماعة وانكر الفكر الجهادى وانكر تواصله مع جماعة الاخوان وكذلك بعدم معرفته لمعنى الفكر السلفى .
لقد كشفت تلك المواجهة هذا المأزق الذى يعانى منه التيار السلفى الذى طالما استغل عقول الكثيرين من الشباب باسم الدين والدعوة والسلف الصالح....فها هو القاضى الجليل يضع التيار السلفى متمثلاً فى حسين يعقوب أمام خيارين احلاهما مر...الاول الاعتراف بصحة فتواهم كمرجعية لخلايا الارهاب الداعشى وفى هذه الحالة سوف تطالهم يد العدالة....والثانى الاقرار بخطأ مريديهم وادانتهم وهو ما فعله يعقوب على أمل إعتقاد المريدين انه قد فعل ذلك تحت الضغط الذى جعله يمارس لعبة "التقية" التى يجيدها تيار الاسلام السياسى ببراعة حتى و إن ظهر متناقضاً او مرتبكاً ولكنه من المؤكد انه من داخله كان متسلطاً ومقتنعاً بذات الفكر ولذلك فإننى اؤكد ان تبرؤ المذكور من الفتوى او الفكر التكفيرى والنعرة المتشددة يجب الا ننظر اليها على انها تراجع فى معتقداته او مواقفه او عودة الى الحق.
اننى اليوم أناشد الشباب من ابناء الوطن ومن اتباع هذا التيار بعد اكتشاف خديعة مشايخهم والمتاجرة بهم وبالدين بان تكون شهادة هذا الرجل وغيره من هؤلاء المدعين بداية لإبطال كافة تيارات الاسلام السياسى ومحاكمة تجار الدين الذين شوهوا قيم الاسلام الحنيف ولوثوا عقول مريديهم من اجيال كاملة اسقطوها فى مستنقع الارهاب.
اننا لابد ان نستفيد من هذا المشهد حتى نعيد للشباب توازنهم وتفهمهم لوسطية الدين لنستكمل معهم هدم منظومة الزيف والخداع التى سيطرت على عقولهم لعدة عقود.
كما أدعو الجهات المعنية سواء مؤسسة الازهر الشريف ووزارة الاوقاف والاعلام ان تتلقف هدية يعقوب على خلفية دحض الفكر المتطرف والتيار السلفى المتشدد بعدما شهد شاهد من أهلها وذلك لكى نحمى شبابنا المغرر بهم الذين ليس لهم تجربة فى الحياة ولا علم لهم بالكتاب والسنة ولا بأهل العلم....
فالرب ضارة نافعة بإذن الله.
وتحيا مصر....