المكسيك: إعطاء 40.2 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أنه تم حتى الآن إعطاء 40.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بنحو 525 ألفا و278 جرعة في اليوم الواحد، واستنادا إلى هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك تسعة شهور لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 26 أسبوعا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 48ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل 231 ألفا و505 حالات وفاة.



وتم تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك قبل عام و16 أسبوعا.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.1 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 71ر2 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونًا و 112 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و881 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و 712 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا واليابان وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.