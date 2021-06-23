الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

«الفضة والورود».. أفضل هدايا تناسب مواليد برج السرطان

برج السرطان
برج السرطان

يمتلك مواليد برج السرطان الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأبراج الأخرى، ينتمي إلى الأبراج المائية المميزة. تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن الهدايا المناسبة لمواليد السرطان.

الأجهزة اللوحية:

يمكن إهداء مواليد برج السرطان هدية تناسبهم من الأجهزة اللوحية بسبب عشقهم وحرصهم على تسجيل الذكريات والاحتفاظ بها، فتلك تكون من أفضل الهدايا القيمة لديهم.

الأحجار الكريمة:

يعشق مواليد برج السرطان ارتداء الأحجار الكريمة، فهم يحبون ارتداء حجر الياقوت وحجر اللؤلؤ، فتلك الأنواع هي أحجارهم ومن أكثر الهدايا المناسبة بالنسبة لهم سواء في قطعة حلي يرتدونها أو في ميدالية تحمل المفاتيح أو في اهدائهم سبحة قيمة.

المواد التجميلية:

 أفضل الهدايا لمواليد برج السرطان سواء من الذكور أو النساء هي المواد التجميلية، ومنتجات العناية بالشعر والبشرة.

الفضة:

يعشق مواليد برج السرطان الفضة، ومهووسون بها، فهى من المعادن التى يعتقدون أنها تجلب لهم الحظ الجيد، ويحبون ارتدائها على شكل قطع إكسسوارات كبيرة، سواء كانت من أعقاد على الرقبة أو خواتم أو أساور.

العطور:

بسبب أنهم من الأبراج المائية ويربطون كل شئ بالبحر دائما، مثل ذكرياتهم من روائح الأماكن والأشخاص، تكون العطور المفضلة لديهم هى العطور الرقيقية غير النفاذة، مثل روائح الزهور المختلفة، مثل الفل والياسمين، والزهور البيضاء، والعطور المستخرجة من المسك والعنبر.  

الزهور:

مواليد برج السرطان هم شخصيات عاطفية بشكل كبير، وبسبب سيطرة كوكب القمر عليهم   فذلك يجعلهم يحبون الورود بكل أشكالها وأنواعها.

الملابس:

يعشق مواليد برج السرطان متابعة الموضة ومواكبتها، وارتداء كل ما هو جديد وغريب، لذلك من أفضل الهادايا  التى يمكن اهدائها لهم هى قطع ملابس تم عرضها في أسابيع الموضة.

الأشياء القديمة:

بسبب طبيعة مواليد برج السرطان المائية وانتمائهم للبحر، يمكن اختيار هدايا لها علاقة بالتراث حتى ترجعه إلى الذكريات التى يحبونها، وتكون قطعة ديكورية يمكن أن تكون أمام عيونهم طوال 24 ساعة.

برج السرطان الهدايا المناسبة لبرج السرطان الاشياء القديمة الابراج المائية الاجهزة اللوحية الورود

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