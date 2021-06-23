محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، والذي يزور مدينة الغردقة لمناقشة إشكالية تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، بسبب المغالاة في سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.

من جانبه رحب المحافظ بالوفد البرلماني، بحضور الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مؤكدا على العلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يصب في صالح الدولة ومصلحة المواطنين.

ومنح اللواء عمرو حنفي، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، درع محافظة البحر الأحمر.

واصطحب محافظ البحر الأحمر، الوفد البرلماني، لزيارة مدينة الحرفيين، خصوصا الأماكن التي تمتلكها وزارة الأوقاف.

واطلع الوفد البرلماني على آخر تطورات عمل مدينة الحرفيين والورش التابعة لوزارة الأوقاف، خصوصا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى.

وأكد محافظ البحر الأحمر، العمل من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وهيئة الأوقاف على حد سواء.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا غدا الخميس، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، بسبب المغالاة في سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.

يضم الوفد البرلماني، الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية، عبير نصار، دعاء محمد سليمان، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل، أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة، وعمرو الباز، مسئول العلاقات العامة بمجلس النواب.

وفي سياق آخر، وصل وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، إلى محافظة الإسكندرية اليوم، لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بالمحافظة، في زيارة تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد البرلمانى اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، على أن يستمع لعرض لمراحل مشروع بشاير الخير، من حيث الأسر المستفيدة من المشروع، وكذلك الخدمات المقدمة به، يعقب العرض، التوجه إلى المشروع لتفقد المراحل الجديدة بشاير الخير - غيط العنب.

وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الزيارة تتضمن فى اليوم الثانى زيارة لمنطقة برج العرب، لتفقد مشروعات حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية.