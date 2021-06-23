الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة خادمة إريترية شنقت نفسها ببولاق الدكرور

انتحار فتاة
انتحار فتاة

أجرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة تحقيقات موسعة في انتحار سيدة إريترية شنقا داخل شقتها ببولاق الدكرور. 

وأمر حسن خليل وكيل اول نيابة بولاق الدكرور بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد أسباب الوفاة كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. 

وتخلصت سيدة تحمل الجنسية الأفريقية من حياتها شنقا بمنطقة بولاق الدكرور حزنا لتركها العمل. 

تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقة بدائرة القسم. 

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتوفية تحمل جنسية أفريقية وتعمل خادمة. 

وأضافت التحريات أن المتوفية تركت عملها كخادمة ولم تجد عملا غيره، فأصيبت بحالة نفسية سيئة ما أدى لقيامها بشنق نفسها. 

وكشفت التحريات أنه بسؤال شقيقتها 47 سنة، قررت أنها تعاني من اكتئاب منذ أن طردتها مخدومتها، ولم تدفع مستحقاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

ووفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يموت شخص كل 40 ثانية منتحرًا، ومقابل كل شخص منتحر يوجد أكثر من 20 شخصًا حاولوا الانتحار، ويبلغ عدد المنتحرين سنويا 800 ألف منتحر، مع ملاحظة عدم تسجيل كثير من حالات الانتحار لأسباب تتعلق بالثقافة المجتمعية وعدم إفصاح الأهل بأن الوفاة كانت انتحارا.

بولاق الدكرور تحقيقات موسعة انتحار اريترية تشريح سيدة تحمل الجنسية الأفريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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