الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العلمية للأزهر

أحمد الطيب وشيخ الأزهر
أحمد الطيب وشيخ الأزهر والسفير مانويل

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان بالقاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يبذل جهودا كبيرة لتعزيز قيم الحوار والإخاء والتسامح عالميا، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع الدومينيكان، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المناسبة لتدريب الأئمة المسلمين في الدومينيكان على معالجة القضايا والمشكلات المعاصرة.

من جانبه أشاد سفير جمهورية الدومينيكان بجهود الأزهر الشريف ورؤية فضيلة الإمام الأكبر في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار مع الآخر والتسامح، معربا عن اعتزازه بأصوله العربية، ومؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من المكانة العلمية والثقافية الكبيرة للأزهر بوصفه المؤسسة الإسلامية الوسطية الرائدة في العالم.

 ومن ناحية أخرى، يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، تلقي طلبات المشاركة في الموسم الثاني من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي»، وذلك بعد أن لاقت المسابقة نجاحًا وإقبالًا في موسمها الأول.

وصرحت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، أن مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي » تسعى إلى نشر رسالة الأزهر الشريف، وإبراز دوره العالمي في الحفاظ على اللغة العربية، وتعزيز مكانتها في النفوس، فضلًا عن تعزيز  سبل التواصل بين الناطقين باللغة العربية والمحبين لها حول العالم، وإحياء التراث من الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية الحديثة في مناخ يغلب عليه روح المنافسة والتفاعل.

وأكدت الصعيدي أن المسابقة تستهدف اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن اللغة العربية ومكانتها السامية بين اللغات، ومستقبلها وما تحمله من أبعاد فلسفية ودينية وقيم إنسانية وتاريخية وجمالية... إلخ، كونها لغة مقدسة ترتبط بالقرآن الكريم، و وعاءً ثقافيًا وحضاريًا للأمة الإسلامية.

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف د أحمد الطيب شيخ الأزهر مانويل موراليس لاما

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