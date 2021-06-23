الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس يطلق دورة لإحياء اللغات القديمة والأنبا ثاؤفيلوس يدشن كنيسة جديدة

الانبا مكاريوس
الانبا مكاريوس

أعلنت إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا مكاريوس عن إطلاق، دورتها التدريبية في اللغات القديمة، مثل العبري واليوناني والقبطي الصعيدي، في إشارة الى أن المقابلة الشخصية للمتقدمين للدراسة ستكون يوم الأحد الموافق 27 من يونيو الجاري بدار المطرانية.

وكان الأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط الذي تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بذكرى مولده اليوم، قد أعلن عن فتح باب الالتحاق بالكلية الإكلريكية للعلوم اللاهوتية بالايبارشية، وكذلك مدرسة اربصالين لتأهيل واعداد شمامسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وعلى صعيد مختلف، قالت إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تم تدشين مطرانية الشهيد العظيم مارجرجس بالمدينة المحبة للمسيح منفلوط بعد عمل دام عامين في تجديد المطرانية بالكامل ورأينا عمل الرب وعونه، و بيد صاحب النيافه الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها ولفيف من الآباء المطارنة والآباء الاساقفة المكرمين".

وأضافت: "وبهذه المناسبة يتقدم صاحب النيافه الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس بكل الشكر والتقدير للأباء المطارنة والأساقفة على حضورهم ومباركتهم لهذا العمل العظيم نيافه الحبر الجليل الأنبا ويصا مطران البلينا، نيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ونيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس أسقف اسيوط، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيده العذراء المحرق، ونيافة الحبر الجليل الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد، ونيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيده العذراء بجبل أخميم، ونيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير أسقف ابوقرقاص، ونيافة الحبر الجليل الأنبا فام أسقف شرق المنيا".

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الفترة الحالية بفترة صوم الرسل الذي ينتهي يوم 12 من يوليو المقبل.

إيبارشية المنيا وتوابعها للاقباط الارثوذكس الأنبا مكاريوس الانبا ثاؤفيلوس اسقف منفلوط ايبارشية منفلوط للاقباط الارثوذكس مطرانيه الشهيد العظيم مارجرجس

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