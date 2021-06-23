لايكي likee.. تطبيق تسبب في سجن حنين حسام 10 سنوات

فما هو؟

تصدر تطبيق لايكي likee قائمة محركات البحث خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع الحكم على حنين حسام المعروفة باسم فتاة "التيك توك" بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه، على خلفية ظهورها في مقطع فيديو ترويج له ودعوة الفتيات للدخول إلى تطبيق لايكي للتربح السريع منه.

دعوة حنين حسام لتطبيق لايكي likee

تعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور حنين حسام على حسابها على تطبيق تيك توك في 20 أبريل 2020، تدعوا الفتيات من متابعيها إلى الدخول على تطبيق لايكي قائلة "هتيجيبوا 100 عميل أو أكثر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار، من خلال تطبيق لايكي".

وتسبب مقطع الفيديو في إثارة غضب الكثيرين ما دفع عدد من المحامين إلى تقديم بلاغات للتحقيق في الواقعة، قبل أن يتم القبض عليها، وتقضي محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وغرامة قدرها 200 ألف جنيه.

ماهو تطبيق لايكي likee ؟