الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

فما هو؟

لايكي likee.. تطبيق تسبب في سجن حنين حسام 10 سنوات

حنين حسام
حنين حسام

تصدر تطبيق لايكي likee قائمة محركات البحث خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع الحكم على حنين حسام المعروفة باسم فتاة "التيك توك" بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه، على خلفية ظهورها في مقطع فيديو ترويج له ودعوة الفتيات للدخول إلى تطبيق لايكي للتربح السريع منه.

دعوة حنين حسام لتطبيق لايكي  likee 

تعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور حنين حسام على حسابها على تطبيق تيك توك في 20 أبريل 2020، تدعوا الفتيات من متابعيها إلى الدخول على تطبيق لايكي قائلة "هتيجيبوا 100 عميل أو أكثر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار، من خلال تطبيق لايكي".

وتسبب مقطع الفيديو في إثارة غضب الكثيرين ما دفع عدد من المحامين إلى تقديم بلاغات للتحقيق في الواقعة، قبل أن يتم القبض عليها، وتقضي محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وغرامة قدرها 200 ألف جنيه.

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ماهو تطبيق لايكي likee ؟

  • يعد تطبيق لايكي Likee أحد منصات إنشاء الفيديوهات القصيرة على غرار تطبيق تيك توك.
  • يحتوي تطبيق لايكي على أدوات تحرير والتقاط فيديوهات بمؤثرات خاصة مميزة.
  • يحظى التطبيق بشهرة عالمية واسعة بعد إطلاقه للمرة الأولى في يوليو من عام 2017، ويعمل على أجهزة الهواتف بنسختي تشغيل «IOS»، وأندرويد.
  • يتميز تطبيق لايكي بإمكانية فتح علامات تبويب متعددة.
  • يضم تطبيق لايكي فلاتر موسيقية متطورة  بالإضافة إلى آلاف الملصقات والرموز التعبيرية.
  • أغلب مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق لايكي قصيرة المدة
  • تندرج معظم مقاطع الفيديو على تطبيق like  تحت بند المقاطع ترفيهية
  • يسهل تغيير الشكل أثناء تصوير المقاطع على التطبيق من خلال استخدام المئات من تأثيرات المكياج بأسلوب جديد.
  • يتيح التطبيق إنشاء مقاطع فيديو موسيقية، مع تأثيرات خاصة بمزامنة كاملة مع إيقاع الموسيقى.
  • يحتوي«لايكي» على عدد من المميزات الذكية مثل«4D Magic» و«Superpowers» و«Hair Color»، كما يضم أسرع أداة إنتاج تحول صور المستخدمين إلى أفلام في ثوان.
  • يستطيع المستخدم تمثيل دور نجمه المفضل في أي فيلم بمقطع فيديو صغير مثل تطبيق «تيك توك».
  • يمكن المستخدمين من إنشاء منصة تحتوي على نصوص مدبلجة من أكثر الأفلام شعبية في العالم.
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