«سبايدرمان» يفاجئ بابا الفاتيكان خلال لقاء في ساحة القديس داماسو

كشفت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مشارك غير تقليدي حضر اليوم اللقاء العام للبابا فرنسيس في الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إذ جلس رجل يرتدي الزي المميز لشخصية سبايدرمان (الرجل العنكبوت) الشهيرة في القصص المصورة والأفلام السينمائية في المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات في ساحة القديس داماسو.

وجاء مقعد «سبايدرمان» مجاوراً لقس يرتدي زياً أسود بدا أنه لا يشعر بأي ارتباك من الشخصية الجالسة بجواره بزيها ذي الألوان الأحمر والأسود والأزرق والعينين البيضاوين الكبيرتين.

وتبين أن الرجل الجالس بزي سبايدرمان هو ماتيا فيلارديتا (27 عاماً) من شمال إيطاليا.

وقد مُنح هذا المقعد في موقع كبار الزوار بسبب عمله الذي يرتدي فيه أزياء الأبطال الخارقين ويزور الأطفال المرضى في المستشفيات. وبعد انتهاء اللقاء، تقدم لتعريفه إلى البابا وقدم له قناع سبايدرمان.

ومنح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا العام الماضي جائزة لفيلارديتا على عمله الخيري مع الأطفال المرضى.

وتبين أن الرجل الجالس بزي سبايدرمان هو ماتيا فيلارديتا (27 عاما) من شمال إيطاليا، وقد مُنح هذا المقعد في موقع كبار الزوار بسبب عمله الذي يرتدي فيه أزياء الأبطال الخارقين ويزور الأطفال المرضى في المستشفيات، وبعد انتهاء اللقاء، تقدم لتعريفه إلى البابا وقدم له قناع سبايدرمان.

وفي سياق منفصل، عين بابا الفاتيكان فرنسيس ثلاثة رجال دين ألمان في أعلى محكمة لـ"الكوريا الرومانية" لمدة خمس سنوات، والكوريا الرومانية هو الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة.

وأعلن الكرسي الرسولي الاثنين أن المعينين هم أسقف ريجنسبورج السابق، الكاردينال غيرهارد لودفيغ مولر، وأسقف مونستر المساعد كريستوف هيجه، وأسقف بادربورن المساعد دومينيكوس ماير.

ويقع مقر أعلى سلطة قضائية في الكنيسة الكاثوليكية، والتي يُطلق عليها اسم (التوقيع الرسولي)، في روما وتتبع البابا. وبجانب 12 أسقفا، تضم المحكمة العليا أيضا متدربون، من بينهم المحامي الكنسي الألماني واليسوعي أولريش روده. ويمارس الأساقفة أنشطة قضائية في التوقيع الرسولي.