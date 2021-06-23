نائب محافظ القاهرة يتفقد الأعمال التطويرية بحي روض الفرج

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية منذ قليل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد أعمال الرصف والتطوير بنطاق حى روض الفرج وأكد على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف والتطوير بشوارع الحى بحضور رئيس حى روض الفرج.

ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية خلال جولته بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير بكفاءة عالية.

تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمراجعة الشوارع وتطويرها والعمل على رفع كفاءتها حسب الخطة الاستثمارية للاحياء لعام 2021.

كان قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد نائب المحافظ مبنى دار مسنات زهور الجنة بحي حدائق القبة وذلك لمتابعة الأنشطة المقدمة داخل الجمعية والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية للمسنات والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بحضور رئيس الحى.

كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد مبنى جمعية حنان الدنيا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بحي حدائق القبه وذلك لمتابعة الأنشطة المقدمة داخل الجمعية والتأكد من تقديم كافة الرعاية الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بحضور رئيس الحى.

كان عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ شارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ومدير شئون الخطة.

وأكد محافظ القاهرة أن أهم ملامح الخطة الاستثمارية لهذا العام هو التركيز علي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى قطاعات الطرق والكباري مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الأحياء خاصة المرج وحلوان.

وأكد محافظ القاهرة أنه جارى وضع مخطط تنفيذي لإدارة ومراقبة المشروعات التي ستنفذ من خلال لجنة متابعة لمراجعة مستوى التنفيذ والجودة بما يتفق مع المعاير الفنية.

نائب محافظ القاهرة بحي روض الفرج

نائب محافظ القاهرة بحي روض الفرج

نائب محافظ القاهرة بحي روض الفرج

نائب محافظ القاهرة بحي روض الفرج