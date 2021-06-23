الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل خطة «الصحة» لحماية طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الخطة الكاملة التي وضعتها وزارة الصحة لتأمين امتحانات الثانوية العامة طبياً، لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوزارة وضعت عدد من المعايير والشروط الصحية الواجب توافرها عند إجراء امتحانات الثانوية العامة.

الكمامة والقفاز الطبي

وأشارت لـ "الدستور"، إلى أنه سيتم إلزام الطلاب بالكمامة طول فترة الامتحان، ويقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة ويرتدي قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان، وعند خروج الطلاب بعد انتهاء الامتحان يجب أن يتم بانتظام والعمل على منع التزاحم، وتطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل امتحان.

عزل المشتبه بإصابتهم

وأوضحت أن خطة الوزارة قائمة على الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه في إصابتها لحين تأكيد أو نفي الإصابة وتقديم العلاج المناسب، لافته إلى أنه في حالة الاشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة، ووصف العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد، وإبلاغ الإدارة الصحية المنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، وإبلاغ الإدارة التعليمية أو الجامعية لتسجيل الحالة حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان، مع متابعة المخالطين لمدة أسبوعين.

التهوية الجيدة ومنع التدخين

وأشارت المصادر، أن وزارة الصحة شددت في خطتها على أهمية التهوية الجيدة الطبيعية عن طريق فتحات النوافذ، كما حذرت من التدخين في جميع أرجاء المبنى التعليمي، بالإضافة إلى التزام المراقبين بالكمامات، واتباع تعليمات مكافحة العدوى، وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، وتوزيع المقاعد بحيث يكون بين كل طالب وزميله مترين على الأقل من جميع الجهات.

وشددت وزارة الصحة والسكان في خطتها على توفير الأكواب أحادية الاستخدام في حالة وجود مبردات للمياة بلجان الامتحانات، مع الالتزام بالنظافة العامة وتوفير المناديل الورقية أحادية الاستخدام وحافظات القمامة والتخلص الفوري من النفايات بطريقة آمنة. 

توفير الإرشادات

كما وجهت وزارة الصحة بنشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى، ووضع علامات إرشادية لإلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل أثناء الدخول، وقياس الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة وتوجيه المشتبه فيهم لقاعات مخصصة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس.

وأكدت أنه سيتم توفير إرشادات الوقاية وطرق نقل العدوى واعراض الاشتباه، من خلال الإدارة الصحية الوقائية في كل منطقة، لافته إلى أن الإدارة الصحية ستقوم بتكليف زائرة صحية بكل لجنة لقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الطلاب أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومي لمديرية الشئون الصحية، ومتابعة الطلاب المشتبه في اصابتهم طوال فترة الامتحان، ومتابعة حالتهم الصحية في الامتحانات اللاحقة مع إبلاغ الطبيب بأي تطور في الحالة.

الصحة تفاصيل الخطة الكاملة امتحانات الثانوية العامة حماية الطلاب فيروس كورونا المعايير والشروط الصحية الاكتشاف المبكر والعزل الفوري

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