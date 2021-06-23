افتتاح قسم الأورام الجديد بمستشفى السعديين

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قسم الأورام الجديد بمستشفى السعديين بمنيا القمح بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون بين وزارة الصحة والمديرية والمجتمع المدني وذلك لاستقبال المزيد من الحالات المرضية وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى.

ويأتي ذلك فى إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عرض تفصيلي عن قسم الأورام الجديد وقاعة التدريب بالمستشفى والمقامين بتكلفة ٢.٢ مليون، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تمت الإشارة الي أن القسم مقام علي مساحة ١٠٦٠م، ويسع ٣١ سرير، منهم ٥ أسرة عناية أورام، و ١٦ سرير داخلي، و ١٠ أسرة لتلقي العلاج الكيماوي والهرموني، بالإضافة إلي أنه تم تدعيم القسم بالخدمات المكملة ومنها ( أشعة فوق صوتية علي القلب (إيكو) - عيادة تغذية - عيادة الدعم النفسي لمرضى الأورام - وحدة علاج الألم - صيدلية داخلية - معمل لإجراء التحاليل الطبية لمرضي الأورام ) لافتاً إلى أنه خلال الفترة من 10 مارس 2021 وحتي الإفتتاح الرسمي تم تشغيل قسم الأورام الجديد تجريبياً وتم إجراء ٤٦ عملية جراحية لمرضي الأورام السرطانية ما بين عمليات كبرى وذات مهارة، وكذلك تقديم العلاج الكيمياوي والهرموني لعدد ٣٢ مريض، وأصبح يستخدم في القضاء علي قوائم الانتظار.

وحرص محافظ الشرقية ومرافقوه على تفقد قاعة التدريب الجديدة لأطباء الزمالة المصرية بالمستشفى والتي تم تجهيزيها لتدريب الأطباء والقوي البشرية بالمستشفي وتسع لتدريب 35 طبيب مؤكداً أنه حريص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التى تقدم الخدمات للمواطنين، والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى طبقاً للإمكانات المتاحة.

وأكد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدنى لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

كما شهدت زيارة محافظ الشرقية لمستشفي السعديين تفقد قسمي الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة للتأكد من مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن استقبال المرضى والمترددين على المستشفى والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح والدكتور أحمد بحلاق مدير مستشفي السعديين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.