بعد تصادم قطار حلوان.. محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم، بعض أحياء المنطقة الجنوبية وعلى رأسها حي حلوان للوقوف على ما تم من تداعيات الحادث الأليم لتصادم قطار حلوان ومعاينة المناطق الواقعة بخط سير القطارات.

ووجهت نائب المحافظ ضرورة قيام جميع أحياء المنطقة الجنوبية بعمل حصر لتحديد عدد المنازل والواقعة والمتعدية على حرم السكة الحديد، بمسافة أقل من 15متر لاتخاذ إجراءات السلامة حيالها حافظا على أمن و سلامة المواطنين.

- اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين

وأشارت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، إلى أنه يجري العمل على قدم وساق لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين، و يذكر من الحصر المبدئي ان النسبة الأكبر من حيث عدد العقارات الواقعة على خط سير السكة الحديد ومتعدية المسافة الأمنية المطلوبة النسبة الأكبر بالمنطقة الجنوبية لحى حلوان والتبين.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد تفقد موقع حادث تصادم قطار حلوان مع 2 ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة 15 مايو، كما تفقد محافظ القاهرة مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان للاطمئنان على حالة المصابين الذين تم نقلهم إليها ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

وقال اللواء إبراهيم عوض، مدير الأزمات والمتابعة والمتحدث الإعلامي لمحافظ القاهرة، أن حادث تصادم قطار حلوان بكفر العلو أوقع حالتي وفاة، و5 إصابات يتلقون العلاج.

وأوضح مدير الأزمات والمتابعة والمتحدث الإعلامي لمحافظ القاهرة، في تصريحات لـ " الدستور" انه من الـ 5 مصابين، 4 مصابين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى النصر ومستشفى حلوان بها حالة واحدة مصابة.

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية

محافظة القاهرة تحصر المنازل المتعدية على السكك الحديدية