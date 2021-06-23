ذعر في بريطانيا .. الطلاب يهجرون المدارس

كشفت الأرقام الحكومية البريطانية أن نسبة غياب التلاميذ عن المدارس لأسباب تتعلق بفيروس كورونا قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا في أسبوع واحد فقط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان البيانات الصادرة عن وزارة التعليم تشير إلى أن غياب التلميذ المرتبط بفيروس كورونا في المدارس الحكومية في بريطانيا يبلغ حاليًا أعلى معدل له منذ إعادة فتح جميع المدارس في مارس 2021.

وتم تعديل أرقام الحضور للتلاميذ منذ 7 يونيو لاستبعاد طلاب الصف 11-13 الذين تم تحديدهم على أنهم غير حاضرين لأنهم خارج الموقع.

وتقدر وزارة التعليم أن حوالي 3.3 في المائة من طلاب المدارس الحكومية - أي ما لا يقل عن 239 ألف طفل - لم يحضروا للمدارس لأسباب تتعلق بفيروس كورونا في 17 يونيو، لتسجل ارتفاع قدره 1.2 في المائة في 10 يونيو.

كان حوالي 89.7 في المائة من طلاب المدارس الحكومية متواجدون في المدارس في 17 يونيو ، انخفاضًا من 92.4 في المائة في 10 يونيو.

وفي المدارس الثانوية ، التحق 84.9 في المائة فقط بالمدارس الأسبوع الماضي ، بانخفاض من 88.7 في المائة ، بينما التحق 93 في المائة من التلاميذ بالمدارس الابتدائية ، بانخفاض من 95.1 في المائة في 10 يونيو.

وتضاعف عدد التلاميذ الذين يعزلون أنفسهم بسبب الاختلاط مع مرضى فيروس كورونا من داخل المدرسة أربع مرات في أسبوع واحد فقط ، من 40 الف فقط في 10 يونيو - الأسبوع الذي يلي نصف الفصل الدراسي - إلى 172 الف طفل في 17 يونيو.

كان 42 ألف تلميذ آخر يعزلون أنفسهم بسبب اتصال محتمل خارج المدرسة ، ليسجل ارتفاعًا بعد ان كان 32 ألفًا في الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه ، تغيب 16000 تلميذ لأنهم اشتبهوا في إصابتهم بفيروس كورونا، ارتفاعًا من 11000 تلميذ في 10 يونيو ، و 9 الاف تلميذ بعد اختبار إيجابي لكورونا، ارتفاعًا من 7 الاف تلميذ.

وتعكس هذه المعدلات مدى خوف البريطانيين من انتشار الفيروس، خصوصا السلالة الهندية الجديدة.