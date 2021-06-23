يزين السماء غدًا.. أبرز المعلومات عن «قمر الفراولة»

تشهد السماء غدا الخميس 24 يونيو ظاهرة فلكية نادرة، وذلك بظهور القمر بلون وردى يشبه الفراولة، ليكون آخر ظهور للقمر بحجمه العملاق خلال هذا العام.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن القمر القرمزي.

- يحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض داخل مداره، والمعروفة باسم نقطة الحضيض.

-يبدو ان القمر أكبر قليلاً وأكثر إشراقًا من البدر النموذجي.

- قمر الفراولة سيكون مرئيًا فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، لكنه سيصل إلى ذروته فى اليوم التالى فى الساعة 2:40 مساءً بالتوقيت الشرقي بحسب وكالة "ناسا".

- قد تكون عبارة "شهر العسل Honeymoon" ارتبطت بهذا البدر، بسبب تقاليد الزواج في يونيو أو لأن "قمر العسل" هو "أحلى" قمر في السنة.

- وعادةً ما يشير القمر الفراولة إلى آخر قمر مكتمل في الربيع أو هو أول قمر يتألق خلال موسم الصيف.

- ويشير تقويم المزارع أيضًا إلى أن هذا القمر العملاق المحدد كان له عدد من الأسماء في الماضي.

- يحدث القمر العملاق عندما يكون القمر فى أقرب نقطة له من الأرض فى مداره، والمعروف باسم نقطة "الحضيض"

- ويظهر أكبر وأكثر إشراقًا من البدر النموذجى.

- على الرغم من أن قمر الفراولة من المقرر أن يصل إلى الذروة بعد ظهر يوم الخميس، إلا أنه لن يكون مرئيًا فى الأفق حتى وقت لاحق من المساء

- ومع ذلك فإن هذا القمر العملاق لن يبدو ورديًا "فراولة" بل لونًا ذهبيًا مذهلاً.

جدير بالذكر أننا شهدنا فى شهر أبريل الماضى أول وثانى الاقمار العملاقة فى عام 2021 حيث يكون القمر في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر حجمًا بنسبة 14% وأكثر إشراقًا من المعتاد بنسبة 30% تقريبًا.