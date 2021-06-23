الشرشابي يناقش مع شركة «إنفيروماستر» خطة نظافة أحياء القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع مسؤولي شركة “إنفيروماستر” المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية ابتداء من الشهر القادم، بحضور الدكتور أحمد سعيد ممثلا عن وزاره التنمية المحلية.

وناقش الاجتماع خطة التشغيل في العمل الميداني لجميع أحياء المنطقه الشرقية، وتم الاستماع إلى ما تم الانتهاء لمطالب الشركة من تأجير سيارات ومعدات الهيئة بعد تسعيرها من الخدمات الحكومية، كما تم مناقشة استخدام مراكز الانطلاق والبدء في رفع كفاءتها في بعض الأحياء.

ونبه الشرشابي على إمكانية عمل الأكشاك والملابس بمعرفه الورش الإنتاجية بالهيئة بسعر التكلفة.

وتم الاتفاق على رفع جميع المساحات التي تم تحديدها من الشركه على أرض الواقع لاتخاذها جراجات لسيارتهم للتيسير عليهم في خطه التشغيل بالمنطقه الشرقية.

كما تم استلام دور إداري كامل بجراج النزهة المتفق عليه لحين استلام مجمع جراجات النزهة، ومناقشة استخدام محطات الوقود وكيفية التعامل مع الهيئة في ذلك، واستلام خطاب الضامن للشوؤن المالية بالهيئة من شركة “إنفيرو ماستر”.

وقدم مسؤولو شركة “إنفيرو ماستر” الشكر والتقدير لجميع العاملين بالهيئة، وعلى رأسهم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة على التعاون والدعم الكامل للشركة، وتذليل كافة العقبات أمامها.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عقد اجتماعا مع ممثلي شركة “أما العرب” للخدمات البيئية وتدوير المخلفات، وناقش حل جميع الخلافات الموجودة على تنفيذ العقد المبرم مع الشركة والهيئة من الناحية العملية في حساب المديونية المطلوبة على الهيئة للشركة، وتم الاتفاق على متابعة واستمرار أعمال اللجنه العليا وتنفيذ التوصيات والمقترحات للحل النهائي.

الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة