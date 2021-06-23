محافظ بور سعيد: بدء تشغيل المطار لتنشيط السياحة الداخلية

المحافظ يعلن بدء تشغيل مطار بورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية .

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء هشام الدسوقي مدير مطار بورسعيد، والدكتور جورج بولس رئيس مجلس إدارة شركة “تي شوري تورز”، وكيرلس فريج مدير السياحة وتشغيل الطيران من مطار بورسعيد، وممثلى شركة طيران الخدمات البترولية “PAS”، لمناقشة إجراءات بدء تشغيل مطار بورسعيد، بالتعاون مع شركات “تي شوري” السياحية، وشركة طيران خدمات البترول، بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، وممثلي الشركات السياحية.

وأعلن محافظ بورسعيد، تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع شركة السياحة “تي شوري” وشركة طيران خدمات البترول، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد.

وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد ومحافظات “مرسى علم، وشرم الشيخ، وطابا”، بأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية لتصبح في مصاف المدن السياحية.

وأشار المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم مع عدد كبير من شركات السياحة بمختلف محافظات مصر للتعاون مع مطار بورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية، تماشيا مع التطور في القطاع السياحي.

وتابع أن إعادة تشغيل المطار خطوة هامة تحقق مطالب وتطلعات أبناء بورسعيد، كما أن مطار بورسعيد سيشهد إقبالا كبيرا نظرا للتعاون مع الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية ببورسعيد.

ومن جانبه، وجه مدير مطار بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، لافتا إلى أنه سيتم التعاون بين مطار بورسعيد وعدد من الشركات السياحية بمحافظات مصر لتقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وعودة الرواج السياحي الداخلي لبورسعيد عبر المطار.