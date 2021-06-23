محافظ البحيرة يتفقد المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار (صور)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مركز كفر الدوار كأحد القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية فى مجال الغزل والنسيج ، نظرا لتوافر الأيدى العاملة الماهرة والمدربة وموقعها على الطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى السريع وقربها من ميناء الإسكندرية، مما يسهل ويشجع حركة النقل والتجارة.

وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد عدد من المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار والتي تعمل في صناعات التريكو والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة ، حيث تفقد إنتظام العمل والإنتاج بعدد من مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار ، واطمئن على توافر كافة الاشتراطات الخاصة بالاجراءات الاحترازية لحماية ووقاية العاملين و تفقد شركة الهلال للتريكو والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة ، والتي تعد من أولى الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية النسيجية المقامة على مساحة ٣٠ ألف م٢ ، وتوفر ١٦٠٠ فرصة عمل ويصدر إنتاجه بالكامل بأوروبا وأمريكا.

وتضم ٤ مصانع تحت التشغيل وهي مصنع النسيج الدائري يوجد به ٤٠ ماكينة نسيج انتاج يومي ١٢طن و٣٢٠ طن بشكل شهري و٣٨٤٠ طن سنوياً، وأيضاً مصنع الصباغة بإنتاج يومي حوالي ١٦ طن و٤٢٠ طن شهرياً و٥٠٤٠ طن سنوياً، وكذا مصنع طباعة القطعة بإنتاج يومي حوالي ٢٠ ألف قطعة بمعدل شهري ٥٢٠ ألف قطعة/شهر بمعدل سنوي ٦ مليون و٢٤ ألف قطعة، ومصنع الملابس الجاهزة حيث يوجد به ٢٥ خط إنتاج بإجمالي عدد ماكينات ٥٥٠ ماكينة بمعدل شهري مليون قطعة بمعدل سنوي ١٢ مليون قطعة.

محافظ البحيرة أثناء الجولة

كما تفقد محافظ البحيرة مصنع سانتانا للملابس الجاهزة والمقام على مساحة ٤٧٥٠ م٢ ، وتبلغ استثماراته ٣٥ مليون جنية ويوفر منتجات للسوق المحلي والتصدير ، ويمتاز بأنه يصدر منتج out wear .

كما تفقد اللواء هشام آمنة مصانع "ايجى تكس" و "فانى بانى" وشركة الكاتب للنسيج والصباغة بزمام شركة الحرير الصناعى ، حيث إلتقى المحافظ ببعض العاملين بتلك المصانع وأشاد بمدى الالتزام بها وانتظام العمل والإنتاج .

رافق المحافظ خلال الجولة ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والسيد الخطيب - وكيل وزارة القوى العاملة و هدير اشرف متدربة البرنامج الرئاسى للتاهيل للقيادة.

اللواء هشام آمنة

الغزل والنسيج بالبحيرة

الغزل والنسيج