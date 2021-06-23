الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين ببرنامج المنح الدراسية لـ الماجستير والدكتوراه

أحمد جابر شديد
أحمد جابر شديد

شهد  أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم تسليم منحة التفوق في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلي بنك ناصر الاجتماعي، وممثلي وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم، وعدد من الدارسين المستحقين، وذلك اليوم الأربعاء.

وصرح رئيس الجامعة، أنه طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص مكافأة مالية تبلغ ٢٥ ألف جنية لكل طالب، ومبلغ ١٠٠٠ جنيه شهريًّا، تصرف لمدة عام لحاملي الماجستير، وعامين لحاملي الدكتوراه، من المستحقين لمنحة التفوق في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

أكد أنه تم اليوم منح الدفعة الأولى لعدد ٧ من طلاب الماجستير بمبلغ ١٢.٥٠٠ جنيه، كما تم منح مبلغ ١٠،٠٠٠ جنيه لعدد ١٠ طلاب بمرحلتي الماجستير والدكتوراه تقديرًا لتميز مستوى الخطط البحثية المقدمة، والتي تهتم جميعها بالجانب التطبيقي، وتتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠م.

و جامعة الفيوم: تكريم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مهرجان العروض الرياضية

كرَّم أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الثاني على مستوي الجامعات المصرية بنين، والمركز الثالث بنات في أول مشاركة قمية لفريق الكلية، وذلك بمهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة، والذي أقيم بجامعة الإسكندرية بمشاركة ١٢ جامعة مصرية، في الفترة من الثاني وحتى الرابع من يونيه ٢٠٢١، بحضور  حمدي نور عميد كلية التربية، و أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المكرمين، وذلك صباح اليوم الأربعاء، بالحرم الجامعي.

وقام رئيس الجامعة بتسلم كأس المركزين الثاني والثالث للطلاب والطالبات الفائزين والبالغ عددهم ٥٠ طالبًا وطالبة، كما أشاد سيادته بالمستوى المتميز لطلاب الكلية على كافة المستويات العلمية والأخلاقية والرياضية، ووعد بتقديم الدعم الكامل لإدارة الكلية لتحقيق نجاحات كبيرة مستقبلا.

ومن جانبه أكد  حمدي نور عميد كلية التربية أن إدارة الكلية لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب وتأهيلهم على كافة المستويات، وقدم التهنئة للطلاب الفائزين والأساتذة المشرفين عليهم.

وأضاف أن الإنجاز الذي تحقق جاء في ظروف صعبة، وخلال فترة إعداد قصيرة، لكن إرادة الطلاب كانت كبيرة في تحقيق الفوز.

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يسلم منحة التفوق للفائزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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