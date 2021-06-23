الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. الكشف على 210 حالات في القافلة طبية بالشهداء

قافله طبيه بزاوية
قافله طبيه بزاوية الناعوره

نظمت مؤسسة " حياة كريمة"، اليوم، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء  بمحافظة المنوفية، و الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة السادات قافلة طبية ضمت نخبة من الأطباء ذوي الخبرة في مختلف التخصصات. 

 وتم الكشف من خلالها على 96 حالة عظام، 55 حالة أنف وأذن، 70 حالة في تخصص الباطنة، و اشتملت القافلة على جانب تثقيفي توعوي حيث تم عقد ندوة تناولت أهمية التغذية السليمة ودورها في الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد، كما عقدت ندوة أخرى تناولت أهمية محو الأمية وتعليم الكبار، والتي كان من نتائجها العمل على فتح فصل تعليمي لأهالي القرية وكان ذلك بحضور الأستاذة نجلاء لاشين نائب إدارة الشهداء لتعليم الكبار.

وكان المهندس محمد ربيع، منسق مؤسسة حياه كريمة بمحافظة المنوفية، قد أعلن أمس، عن قيام جامعة السادات بتنظيم قافله طبيه شامله لجميع التخصصات وذلك ضمن برتوكول مؤسسة حياه كريمة مع جامعة السادات التابعة لمحافظة المنوفية,

ويأتي ذلك ضمن برنامج القوافل المتكاملة التي تنظمها الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة السادات والتي تضم مختلف التخصصات( الطبيةـ البيطريةـ الزراعيةـ الاجتماعيةـ محو الأمية وتعليم الكبارـ التوعية بأضرار المخدرات)، ودورات تدريبية في( تعليم حرفة ضمن مبادرة صنايعية مصر، التغذية السليمة، الإسعافات الأولية، تربية الطفل)، قضايا مجتمعية (القضية السكانيةـ الوعي السكاني وتأثيره على الأمن القومي)، تحاليل بيئية( تربةـ مياه ـ هواء).

 

محافظة المنوفية العلاج مخدرات محو الأمية المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة جامعة السادات

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وائل لطفي

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