عقب سجن حنين حسام.. جرائم قد تقع فيها أثناء استخدامك «السوشيال ميديا»

حالة من الانهيار انتابت حنين حسام، فتاة «التيك توك»، منذ دخولها أمس سجن القناطر إلى جوار مودة الأدهم، تنفيذًا لحكم سجنها 10 أعوام وتغريمها 200 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.. و«حنين » كباقي الفتيات التي يستخدمن مواقع التواصل الاجتماعي – السوشيال ميديا- من أجل الشهرة وتحقيق الربح المادي من خلال فيديوهات تسويقية أو فيديوهات للمتعة.. ولكن هناك من ينساق نحو جرائم خلال استخدامهم تلك الوسائل .

وحتى تكونوا على حرص خلال استعمال تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي تعرف على أنواع الجرائم التي قد ترتكب من خلال تلك التطبيقات.

قد تواجه خلال استعمال تطبيق – فيسبوك- التحريض على العنف والإرهاب وهي بسبب انتشار صفحات الأخبار الكاذبة التي تمولها جماعة الإخوان الإرهابية وأنت تكون عضو بها دون أن تعلم فلابد من التأكد من صحة الأخبار المتداولة واللجوء إلى صفحات المواقع الإخبارية المعروفة على مواق التواصل الاجتماعي والتاكد من كل صورة متداولة ، وعقوبة نشر الأخبار الكاذبة تكون : «يعاقب القانون كل من نشر أو أذاع أو روج أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها، وتكون العقوبة الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه، وللمحكمة أن تمنع الناشر عن مزاولة المهنة لمدة سنة».

و"التحريض على الفسق والفجور"، أحد الجرائم التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عن طريق وجود صفحات ممولة من مجرمين بهدف الدعارة أو الشذوذ أو تبادل الزوجات، وخاصة عندما تقوم ببث فيديوهات فيها حركات بذيئة أو بها نوع من الفجور والعري.

وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة ، وتأتي عقوبتها وفقًا لنص لمادة 278 من قانون العقوبات : «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».

"السب والقذف" هي جريمة قد تلحق بك لمجرد تعليقك على صورة لم تنل إعجابك أو تزعج أحد الأشخاص ولم يتقبل كلامك وتكون العقوبة وفقًا لنص المادة 308 من قانون العقوبات : "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا».

وقد تكون أمام جريمة انتحال صفحة إذا أدعيت صفة غير فيك حتى ولو لمجرد الاختفاء على صفحات التواصل الاجتماعي وهذا دائما يصادفنا على صفحات – فيسبوك- عندما نجد اشخاص يكتبون أسمًا غير الحقيقي للتستر ورائه، وتكون العقوبة : «تنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات».

جرائم النشر عندما تنشر اقتباسات أو مواد خاصة لأحدى الأشخاص دون الرجوع له وهذا يخضع لعقوبة : « المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة».