الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة نقل في الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

لقى سائق مصرعه، اليوم الأربعاء، فى حادث إثر انقلاب سيارة نقل بعد كارتة «بياض العرب» بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بعد كارتة «بياض العرب» بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ويدعي "ش. م. ف" 29 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة، و تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق لإعادة حركة المرور لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

 

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

 

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

 

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

 

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

 

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

 

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

 

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

 

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

 

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف انقلاب سيارة سيارات الإسعاف محافظة الدقهلية النيابة العامة مستشفى بني سويف

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