بريطانيا تدرس تطبيق العمل لمدة 4 أيام بعد كورونا

قال مستشار رسمي بريطاني بشأن مستقبل العمل، إن بريطانيا قد تنتقل تدريجياً إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

واكد بيتر تشيز ، رئيس فريق العمل المرن التابع للحكومة ، إن هناك "فرصة للأجيال" لتغيير أنماط العمل التقليدية بعد شهور من إنشاء مكتب في المنزل.

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ما يسمى بالعمل المرن "يمكن ويجب أن يُنظر إليه على أنه طريقة عمل مقبولة بقدر أسبوع عمل قياسي مدته خمسة أيام".

وقال إن العمل المرن ، الذي يمكن أن يشمل العمل في المنزل ، سيُنظر إليه على أنه "قاعدة وليس استثناء".

وأضاف : "ما نشير إليه بأسبوع العمل القياسي المكون من خمسة أيام ، هذا ما سيبدأ في التغيير. ويمكن أن يظهر في أشكال مختلفة ، يمكن أن يكون أحدها أربعة أيام عمل في الأسبوع.

واستطرد قائلا: "لا أعتقد أننا في هذه المرحلة، لكن من يعلم؟ أعتقد أنه إذا تمكنا حقًا من جعل بعض هذه الأشياء تعمل من أجلنا ، إذا استطعنا حقًا جعل التكنولوجيا تُمكّننا من تحقيق توازن أفضل في العمل ، وكل هذه الأشياء الأخرى تساعدنا جميعًا ، فربما نرى المزيد من هذه التغيرات يتم تبنيها ".

وانتقد تشيز "الرسائل المختلطة" من الحكومة حول ما إذا كان يجب على أولئك الذين يعملون من المنزل العودة إلى عملهم بعد انحصار الوباء.

تتناقض رسالة "العمل من المنزل" مع البيانات التي تظهر عودة أعداد الزائرين إلى المتنزهات الملكية في لندن إلى المستويات الطبيعية.

يوجد في ريجنت بارك الآن أعداد زوار مساوية لمستويات ما قبل الوباء وهايد بارك حوالي 80 في المائة.

ومع ذلك ، فإن عدد العمال في وسط لندن الذين يسافرون إلى المكاتب يبلغ حوالي 30 في المائة فقط من المستويات المعتادة.

وأكدت الصحيفة أنه يجب على الحكومة تخصيص أربعة أيام عمل في الأسبوع لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل وتشجيع الناس على إنفاق المزيد من النقود في يوم إجازتهم الإضافية ، كما يقول مركز أبحاث في مخطط من شأنه أن يكلف 22 مليار جنيه إسترليني في السنة الأولى

ستختبر إسبانيا أسبوع عمل مدته أربعة أيام بعد موافقة الحكومة على إطلاق مخطط تجريبي مع عدد من الشركات.