الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تدرس تطبيق العمل لمدة 4 أيام بعد كورونا

دوام عمل جزئي بعد
دوام عمل جزئي بعد كورونا

قال مستشار رسمي بريطاني بشأن مستقبل العمل، إن بريطانيا قد تنتقل تدريجياً إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا.
واكد بيتر تشيز ، رئيس فريق العمل المرن التابع للحكومة ، إن هناك "فرصة للأجيال" لتغيير أنماط العمل التقليدية بعد شهور من إنشاء مكتب في المنزل.
وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ما يسمى بالعمل المرن "يمكن ويجب أن يُنظر إليه على أنه طريقة عمل مقبولة بقدر أسبوع عمل قياسي مدته خمسة أيام".
وقال إن العمل المرن ، الذي يمكن أن يشمل العمل في المنزل ، سيُنظر إليه على أنه "قاعدة وليس استثناء".
وأضاف : "ما نشير إليه بأسبوع العمل القياسي المكون من خمسة أيام ، هذا ما سيبدأ في التغيير. ويمكن أن يظهر في أشكال مختلفة ، يمكن أن يكون أحدها أربعة أيام عمل في الأسبوع.
واستطرد قائلا: "لا أعتقد أننا في هذه المرحلة، لكن من يعلم؟ أعتقد أنه إذا تمكنا حقًا من جعل بعض هذه الأشياء تعمل من أجلنا ، إذا استطعنا حقًا جعل التكنولوجيا تُمكّننا من تحقيق توازن أفضل في العمل ، وكل هذه الأشياء الأخرى تساعدنا جميعًا ، فربما نرى المزيد من هذه التغيرات يتم تبنيها ".
وانتقد تشيز "الرسائل المختلطة" من الحكومة حول ما إذا كان يجب على أولئك الذين يعملون من المنزل العودة إلى عملهم بعد انحصار الوباء.
تتناقض رسالة "العمل من المنزل" مع البيانات التي تظهر عودة أعداد الزائرين إلى المتنزهات الملكية في لندن إلى المستويات الطبيعية.
يوجد في ريجنت بارك الآن أعداد زوار مساوية لمستويات ما قبل الوباء وهايد بارك حوالي 80 في المائة.
ومع ذلك ، فإن عدد العمال في وسط لندن الذين يسافرون إلى المكاتب يبلغ حوالي 30 في المائة فقط من المستويات المعتادة.
وأكدت الصحيفة أنه يجب على الحكومة تخصيص أربعة أيام عمل في الأسبوع لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل وتشجيع الناس على إنفاق المزيد من النقود في يوم إجازتهم الإضافية ، كما يقول مركز أبحاث في مخطط من شأنه أن يكلف 22 مليار جنيه إسترليني في السنة الأولى
ستختبر إسبانيا أسبوع عمل مدته أربعة أيام بعد موافقة الحكومة على إطلاق مخطط تجريبي مع عدد من الشركات.

كورونا عمل وباء بريطانيا اسبانيا حكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتعيينات فى ديوان وزارة الخارجية وسفراء بالخارج

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

كامل الوزير: سأستعين بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل «السكة الحديد» في هذه الحالة

طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وآخر من دار أيتام يفوزان بجائزة الدولة للمبدع الصغير

«المالية»: تأجيل التطبيق الإلزامى للتسجيل المسبق للشحنات إلى أول أكتوبر

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوي

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس