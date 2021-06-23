الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو العاشر» تشيد باستجابة «المالية» ومنح المستثمرين وقتا إضافيا للتسجيل على المنظومة الجمركية

الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بسرعة استجابة وزير المالية الدكتور محمد معيط  لطلبات مجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات العالمية بإتاحة وقت إضافيا للانضمام للمنظومة الضريبة الجديدة التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات " “ACI  "الموانئ البحرية حتى نهاية سبتمبر والتطبيق الإلزامي من أول أكتوبر.

وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر، ان تطبيق هذا النظام سوف يضع مصر في درجة متميزة بما  يتماشى مع الدول المتقدمة، كما أن فترة التأجيل تتيح للشركات التدريب وإبلاغ الموردين بالخارج.

\وكان رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور الشحات غتوري، قد تلقى العديد من شكاوى المستثمرين خلال لقائه مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أمس الثلاثاء، بمقر الجمعية،  بصحبة قيادات المصلحة أبرزهم الأستاذ سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة وعدد من قيادات المصلحة بالعاشر من رمضان ووحدة دعم المصدرين، حيث وعدو ببذل كل الجهود مع الجهات المعنية من أجل تخفيف الأعباء عليهم وإيجاد حلول سريعة وعملية لكافة التحديات.

- تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» 

وأصدر وزير المالية صباح اليوم، الأربعاء، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل. وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب.

وقال عارف، إن هذا القرار سيسهم فى هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

مستثمرو العاشر سمير عارف محمد معيط وزير المالية المالية المنظومة الجمركية الدكتور محمد معيط جمارك القاهرة مصلحة الجمارك الشركات العالمية المنظومة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتعيينات فى ديوان وزارة الخارجية وسفراء بالخارج

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

كامل الوزير: سأستعين بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل «السكة الحديد» في هذه الحالة

طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وآخر من دار أيتام يفوزان بجائزة الدولة للمبدع الصغير

«المالية»: تأجيل التطبيق الإلزامى للتسجيل المسبق للشحنات إلى أول أكتوبر

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوي

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس