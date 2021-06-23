«مستثمرو العاشر» تشيد باستجابة «المالية» ومنح المستثمرين وقتا إضافيا للتسجيل على المنظومة الجمركية

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بسرعة استجابة وزير المالية الدكتور محمد معيط لطلبات مجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات العالمية بإتاحة وقت إضافيا للانضمام للمنظومة الضريبة الجديدة التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات " “ACI "الموانئ البحرية حتى نهاية سبتمبر والتطبيق الإلزامي من أول أكتوبر.

وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر، ان تطبيق هذا النظام سوف يضع مصر في درجة متميزة بما يتماشى مع الدول المتقدمة، كما أن فترة التأجيل تتيح للشركات التدريب وإبلاغ الموردين بالخارج.

\وكان رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور الشحات غتوري، قد تلقى العديد من شكاوى المستثمرين خلال لقائه مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أمس الثلاثاء، بمقر الجمعية، بصحبة قيادات المصلحة أبرزهم الأستاذ سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة وعدد من قيادات المصلحة بالعاشر من رمضان ووحدة دعم المصدرين، حيث وعدو ببذل كل الجهود مع الجهات المعنية من أجل تخفيف الأعباء عليهم وإيجاد حلول سريعة وعملية لكافة التحديات.

- تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

وأصدر وزير المالية صباح اليوم، الأربعاء، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل. وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب.

وقال عارف، إن هذا القرار سيسهم فى هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.