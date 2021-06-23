وكيل الأزهر يطمئن طلاب العلمي حول مادة الديناميكا: سنحقق العدالة في التصحيح

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، عددًا من لجان الامتحانات بمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث زار لجان معاهد بنين وفتيات العبور، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة القرآن الكريم.

وأشاد وكيل الأزهر بما رآه من طلاب وطالبات الأزهر الشريف في لجان الامتحانات من انضباط وإجابة على الأسئلة تعبر عن تميزهم وتفوقهم أخلاقيًّا وعلميًّا، وأنهم يمثلون العنصر الأساسي والأهم في العملية التعليمية ويعول الأزهر عليهم كثيرًا للنهوض بالتعليم الأزهري، ليكونوا في المستقبل سفراء لرسالة ومنهج الأزهر في أماكن عملهم، وسواعد الوطن ودعائمَه للنهضة والاستقرار والبناء.

ووجه وكيل الأزهر رسالة طمأنه لأبنائه الطلاب بخصوص امتحان مادة الديناميكا التي امتحنها طلاب القسم العلمي يوم الاثنين الماضي وأبدوا بعض الملاحظات حول مدى مناسبة الأسئلة مع وقت الامتحان، حيث أكد فضيلته أنه سيتم النظر في نتائج تصحيح العينة العشوائية لأوراق الإجابات، وتحقيق العدالة في عملية التصحيح حتى يأخذ كل طالب حقه.

وأعرب وكيل الأزهر عن ثقته في أعضاء لجان الامتحانات والمسؤولين عنها، وقدرتهم على إخراجها على النحو الأفضل، من خلال اتباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن، كما تفقد فضيلته الغرف المجهزة للامتحان الشفوي ومدى جاهزية أجهزة الحاسب الآلي والكاميرات لأداء الامتحان وتسجيله بالكاميرا، لضمان حصول كل طالب على حقه في نتيجة الامتحان.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمي) والبعوث الإسلامية خلال اليوم دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أي شكاوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما رقم (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة.

ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، ويجب على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عبر الرابط التالي: https://forms.office.com/r/fPFGsWYRxp