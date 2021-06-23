حبس سائقي أتوبيسي حادث قطار حلوان: «كنا نسير عكس الاتجاه مثل العادة»

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس سائقي أتوبيسي حادث قطار حلوان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما في التسبب في حادث التصادم مما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة آخرين.

واعترفا المتهمين أنهما هربا إلى محافظة الإسكندرية وجرى ضبطهما، وأنهما كانا يسيران عكس الاتجاه على قضبان القطار كما هما معتادان يومياً، وفوجئا بقدوم القطار فتوجها للناحية اليسرى لتفادي التصادم، إلا أن القطار اصطدم من الناحية اليمنى لجسم الأتوببسين، ثم اصطدما بأحد العقارات ما أدى إلى وفاة اثنان وإصابة تسعة.

وكشفت التحريات عن أن سائق القطار هرب من موقع الحادث خشية التعرض للضرب من قبل المواطنين الغاضبين، وقام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة التبين، وحُرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة تبين أن سائق القطار خضع قبل عدة أيام إلى تحليل الكشف عن المخدرات ضمن خطة وزارة النقل التي وضعتها للكشف عن المدمنين داخل قطاعات الوزارة عامة وهيئة سكك حديد مصر خاصة.

وتبين أن أكثر من 5 آلاف عامل ومهندس خضعوا لتحليل الكشف عن المخدرات، وكان منهم سائق قطار حلوان، حيث أتضح أنه لا يتعاطى المخدرات.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار سائقي الأتوبيسين، وقام فريق من مباحث حلوان بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بتحديد مكان اختباء السائقين، وتبين انهما متواجدين في شقة بالإسكندرية، ومن ثم قامت مأمورية بضبطهم وإحضارهم.

استمعت نيابة حلوان الجزئية، لأقوال الشهود في تصادم قطار بضائع بأتوبيس نقل عمال، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين، وأقوال المصابين من ناحية أخرى التي تنوعت إصابتهم ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الشهود من العمال إنهم أثناء عودتهم من العمل في مصنع مستحضرات التجميل في مدينة 15 مايو كان هناك أتوبيسان الأول كان يسير وبالقرب من مكان الحادث وطلب منهم السائق النزول من السيارة عقب رؤيته قدوم القطار، وبعدها اصطدم في أحد المنازل وتحطم لكن دون سقوط إصابات، وكان خلفه الأتوبيس الثاني ولكنه اصطدم بالقطار.

وتبين من أقوال الشهود أن سائق الأتوبيس الثاني لم يرى القطار بسبب عتمة الجو وبسبب وقوف الأتوبيس الأول وهكذا اصطدم بالقطار وكان به مصابين وضحايا.

وكانت النيابة العامة، أمرت أمس، بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، على أن يعلن ما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 5.45 مساء أمس الإثنين، أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط “التبين العباسية” في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة، متعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك؛ ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر، وجار المتابعة آخر المستجدات في الحادث.