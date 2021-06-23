خلال 7 سنوات.. كيف واجهت وزارة الأوقاف الفكر المتطرف والإرهاب؟

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية ، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، وتستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي إنجازات وزارة الأوقاف في مجال مواجهة الفكر المتطرف.

أولا.. التأليف والترجمة والنشر

تم إصدار 87 كتابًا في قضايا تجديد الفكر الديني من أهمها : "نحو تجديد الفكر الديني - نحو تفكيك الفكر المتطرف - خطورة التكفير والفتوى بدون علم - بناء الشخصية الوطنية - فقه السيرة النبوية قراءة جديدة - الدين والدولة - مشروعية الدولة الوطنية - قضايا التجديد والمواجهة - موسوعة الدروس الأخلاقية - حديث الروح - نحو خطاب عقلاني رشيد - القدس والمواثيق الدولية - مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة".

تم طباعة 106 كتاب مترجمًا إلى اللغات الأجنبية خلال سبع سنوات من أهمها : الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى 14 لغة - نحو تجديد الفكر الديني وترجم إلى 13 لغة - حماية الكنائس في الإسلام وترجم إلى 13 لغة - فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى10 لغات - مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى 7 لغات - الدين والدولة وترجم إلى 5 لغات - ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى لغتين كما تم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية.

تم إصدار 32كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، وعدد 23 كتابًا مترجمًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، وعدد 10كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ثانيا.. التدريب والتثقيف والدعوة الإلكترونية

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين يناير 2019م، وقيامها بدور رائد في مجال التدريب. تنفيذ 498 برنامجًا تدريبيًّا للأئمة والواعظات والإداريين والجهات التابعة للأوقاف.

3- اعتماد مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية ليكون مركزًا دوليًّا معتمدًا ، وتم تنفيذ 46 دورة في السوشيال ميديا والـ ICDL به ، وحصول 502 إمام وواعظة وإداري على رخصة الحاسب الآلي منه.

إطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021م بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام، وتنفيذ عدد من فعالياتها.

إطلاق العديد من المبادرات المحلية والدولية ومن أهمها: مبادرة محمد "صلى الله عليه وسلم" رسول الإنسانية ، ومبادرة واعظات وراهبات، ومبادرة وطن بلا إدمان، ومبادرة الأمل حياة، ومبادرة نتعايش باحترام متبادل.

تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م ، وتم توقيع 24 بروتوكول تعاون مع كلٍّ من :(جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق، وتم تدريب أكثر من 2900 إمام وواعظة.

تم توقيع 15 بروتكول تعاون مع كلٍّ من : جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية) ، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة ، وسيتم تفعيلها خلال العام الدراسي 2021 / 2022م . إطلاق إدارة الدعوة الإلكترونية ، وتكثيف برامجها وتطبيقاتها.

8- التوسع في النشر الدعوي الإلكتروني من خلال 22 موقعًا وصفحة وقناة تتبع وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها منها 5 صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هي :

- صفحة الإعجاز الرباني في الكون

- صفحة وعي

- صفحة مجلة الفردوس

- صفحة عشاق اللغة العربية

- صفحة أطفالنا

ثالثا.. المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية

1- عقدت وزارة الأوقاف (تسعة) مؤتمرات دولية في الفترة من 2014 وحتى 2021م، على النحو التالي:

- المؤتمر الدولي الثالث والعشرون "خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" (مارس 2014م).

- المؤتمر الدولي الرابع والعشرون "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" (فبراير 2015م) .

- المؤتمر الدولي الخامس والعشرون "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف" (نوفمبر 2015م) .

- المؤتمر الدولي السادس والعشرون "دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات .. الواقع والمأمول (نقد ذاتي ورؤية موضوعية)" (مايو 2016م) .

- المؤتمر الدولي السابع والعشرون "دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات" (مارس 2017م) .

- المؤتمر الدولي الثامن والعشرون "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" (يناير 2018م) .

- المؤتمر الدولي التاسع والعشرون "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" (يناير 2019م) .

- المؤتمر الدولي الثلاثون "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية" (سبتمبر 2019م) .

- المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون "حوار الأديان والثقافات" (مارس 2021م) ..

2- عقدت وزارة الأوقاف (ست) مسابقات عالمية للقرآن الكريم في الفترة من 2015م حتى 2020م على النحو التالي:

- المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2015م).

- المسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2016م).

- المسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2017م).

- المسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم (مارس 2018م).

- المسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم (مارس 2019م).

- المسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم (فبراير 2020م).

رابعا.. دعم الدور الريادي لمصر في نشر الفكر المستنير

1- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث : أصول الدين ، والشريعة ، واللغة العربية ، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة ، وذلك في يوليو 2016م .

2- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك) بكازاخستان على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

3- استضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/12/2020م حتى 30/12/2020م.

4- إدراج منظمة الإيسيسكو لوثيقة القاهرة للمواطنة التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 – 16سبتمبر 2019م برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان : "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية "، في إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات" الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م بمشاركة الرئيس التشادي ، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

5- تطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا، بتكلفة تزيد على (6) ملايين جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب.

6- إيفاد وإعارة (1531) إمامًا وقارئا ، إيفادًا دائما أو لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

7- منح دراسية لعدد (3621) موفدًا من مختلف دول العالم على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

8- إهداء (140805) مكتبة علمية من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول الإسلامية.

9- إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع في النشر الإلكتروني بثلاث وعشرين لغة ، مع ترجمة خطبة الجمعة إلى ثماني عشرة لغة، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية.

10- إطلاق (22) موقعًا وصفحة وقناة للنشر الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني ، منها (5) صفحات متخصصة هي : (صفحة الإعجاز الرباني في الكون - صفحة وعي - صفحة مجلة الفردوس - صفحة عشاق اللغة العربية - صفحة أطفالنا).