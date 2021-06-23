بالأسماء.. المقبولون للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الخارجة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديدـ عن أسماء المقبولين للعمل بالشركة فى المسابقة رقم 4 للوظائف لسنة 2018 م ( كيمائي - كاتب ــ سائق ــ سائق معدات ثقيلة ــ مراقب امن ــ حرفي)، والمسابقة رقم 5 لنفس العام لوظيفة محصل قارئ بالعمولة والتي سبق الإعلان عن موعدها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة واجراء الاختبارات الشفوية والتحريرية.



وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم اجراء الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف المسابقة (4، 5) والخاصة بالوادي الجديد، والانتهاء من تقييمها طبقاً لمعايير الموضوعية والشفافية بعيداً عن أي تحيز او محاباة ، ومن ثم اختيار الشخص المناسب وفقاً لدرجات الحصول التي اسفرت عنها درجات التقييم.



فيما نوه السيد اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة انه على السادة المذكورين بالكشوف المرفقة بالإعلان ضرورة التوجه إلى مقر الشركة بمدينة الخارجة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري وذلك لوظيفة (كيميائي ــ كاتب ــ مراقب أمن ــ سائق) ويوم الأربعاء الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك لوظيفة (حرفي ــ محصل قارئ بالعمولة) ومعهم الأوراق والمستندات المرفقة فى الخبر وحسب المواعيد المحددة لكل وظيفة، على أن يتم الإعلان عن نتائج باقي المراكز تباعاً.

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