الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بتشكيلها الجديد.. «اقتصادية تنسيقية الأحزاب» تعقد اجتماعها الأول

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكليها الجديد.

في البداية رحبت أمين سر اللجنة دكتورة حنان وجدي، بالأعضاء الجدد، ثم عرضت خطة اللجنة وأهدافها المستقبلية وما تم الانتهاء منه.

وشهد الاجتماع تقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والمتعلقة بالاقتصاد.

شارك في الاجتماع كلا من أسامة الرفاعي، أمين لجنة الصناعة، ومؤمن سليم، أمين سر مساعد لجنة الصناعة، لمناقشة الملفات المشتركة بين اللجنتين.

كما حضر الاجتماع مدحت علم الدين، أمين سر مساعد اللجنة الاقتصادية، وكلا من النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومحمد سالم، ومحمد التهامي، وأحمد القصير، وعمر يحيى، أعضاء اللجنة الاقتصادية.

واتفق الحضور على ترجمة جميع الرؤى والأفكار المطروحة إلى خطط مستقبلية وإعداد أوراق السياسات المطلوبة لدعم الدولة اقتصاديا.

وفي نهاية الاجتماع، احتفل الأعضاء بمرور 3 سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معربين جميعا عن سعادتهم بانتمائهم لها، كما وعدوا ببذل أقصى الجهود في سبيل استمرار نجاح هذا الكيان العظيم.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الصناعة 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وآخر من دار أيتام يفوزان بجائزة الدولة للمبدع الصغير

كامل الوزير: سأستعين بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل «السكة الحديد» في هذه الحالة

«المالية»: تأجيل التطبيق الإلزامى للتسجيل المسبق للشحنات إلى أول أكتوبر

حقيقة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق «الساعات المعتمدة»

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا (فيديوجراف)

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان