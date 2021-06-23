بتشكيلها الجديد.. «اقتصادية تنسيقية الأحزاب» تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكليها الجديد.

في البداية رحبت أمين سر اللجنة دكتورة حنان وجدي، بالأعضاء الجدد، ثم عرضت خطة اللجنة وأهدافها المستقبلية وما تم الانتهاء منه.

وشهد الاجتماع تقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والمتعلقة بالاقتصاد.

شارك في الاجتماع كلا من أسامة الرفاعي، أمين لجنة الصناعة، ومؤمن سليم، أمين سر مساعد لجنة الصناعة، لمناقشة الملفات المشتركة بين اللجنتين.

كما حضر الاجتماع مدحت علم الدين، أمين سر مساعد اللجنة الاقتصادية، وكلا من النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومحمد سالم، ومحمد التهامي، وأحمد القصير، وعمر يحيى، أعضاء اللجنة الاقتصادية.

واتفق الحضور على ترجمة جميع الرؤى والأفكار المطروحة إلى خطط مستقبلية وإعداد أوراق السياسات المطلوبة لدعم الدولة اقتصاديا.

وفي نهاية الاجتماع، احتفل الأعضاء بمرور 3 سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معربين جميعا عن سعادتهم بانتمائهم لها، كما وعدوا ببذل أقصى الجهود في سبيل استمرار نجاح هذا الكيان العظيم.