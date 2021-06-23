نتيجة تحليل المخدرات لسائق قطار حلوان المصطدم بأتوبيس

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، عرض سائقي أتوبيسي حادث قطار حلوان على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات، وبيان ما إذا كانا تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث من عدمه.

وكشفت التحريات عن أن سائق القطار هرب من موقع الحادث خشية التعرض للضرب من قبل المواطنين الغاضبين، وقام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة التبين، وحُرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة تبين أن سائق القطار خضع قبل عدة أيام إلى تحليل الكشف عن المخدرات ضمن خطة وزارة النقل التي وضعتها للكشف عن المدمنين داخل قطاعات الوزارة عامة وهيئة سكك حديد مصر خاصة.

وتبين أن أكثر من 5 آلاف عامل ومهندس خضعوا لتحليل الكشف عن المخدرات، وكان منهم سائق قطار حلوان، حيث اتضح أنه لا يتعاطى المخدرات.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار سائقي الأتوبيسين، وقام فريق من مباحث حلوان بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بتحديد مكان اختباء السائقين، وتبين أنهما متواجدان في شقة بالإسكندرية، ومن ثم قامت مأمورية بضبطهما وإحضارهما.

واستمعت نيابة حلوان الجزئية، لأقوال الشهود في تصادم قطار بضائع بأتوبيس نقل عمال، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين، وأقوال المصابين من ناحية أخرى التي تنوعت إصاباتهم ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الشهود من العمال إنهم أثناء عودتهم من العمل في مصنع مستحضرات التجميل في مدينة 15 مايو كان هناك أتوبيسان الأول كان يسير بالقرب من مكان الحادث وطلب منهم السائق النزول من السيارة عقب رؤيته قدوم القطار، وبعدها اصطدم في أحد المنازل وتحطم لكن دون سقوط إصابات، وكان خلفه الأتوبيس الثاني ولكنه اصطدم بالقطار.

وتبين من أقوال الشهود أن سائق الأتوبيس الثاني لم ير القطار بسبب عتمة الجو وبسبب وقوف الأتوبيس الأول وهكذا اصطدم بالقطار وكان به مصابون وضحايا.

وكانت النيابة العامة، أمرت أمس، بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، على أن يعلن ما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 5.45 مساء الإثنين الماضي، أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط "التبين العباسية" في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة، متعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا توجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك؛ ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر، وجارٍ متابعة آخر المستجدات في الحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إصابات حادث ركاب الأتوبيس الذي صدمه قطار نقل بضائع بمدينة حلوان جنوبي القاهرة، بسيطة، وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار البضائع بالأتوبيس، مشيرة إلى الدفع بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه.