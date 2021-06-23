رابط موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 لحجز التذاكر بالتفصيل

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رابط موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 لحجز التذاكر من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي، وذلك لرغبة الكثيرين زيارة دورته 52 والتي تعقد في ظل جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 حيث لجأت اللجنة المنظمة إلى رقمنة كافة الخدمات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات حجز التذاكر إلكترونيًا

رابط موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 لحجز التذاكر

أطلقت وزارة الثقافة منصة إلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا) لحجز تذاكر الدورة الـ 52 من معرض الكتاب والتي تبدأ فاعليتها من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك حيث لجأت اللجنة المنظمة إلى رقمنة العديد من الفعاليات الثقافية ومن ندوات وحفلات توقيع الكتب عبر المنصات الإلكترونية، وذلك للحد من الإصابة التي قد تتسبب فيها التجمعات البشرية خلال أيام المعرض تشمل المنصة والخدمات الأونلاين كل ما يهم الزوار من أصدرات جديدة للكتب و أجندة الأنشطة و الفعاليات التي ستجرى بشكل افتراضي

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب أونلاين 2021

يمكن للراغبين في زيارة معرض الكتاب 2021 حجز تذاكر الدخول إلكترونيا والذي يقام لمدة 15 يوما خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة حجز تذاكر

كتابة بيانات الراغب في زيارة المعرض ( الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، النوع، ...)

اختيار يوم الحجز

كتابة رقم تليفون وبريد إلكتروني لإرسال التذكرة موضح بها اليوم وبوابة الدخول لمنع التزاحم أثناء الدخول

لكل شخص الحق في حجز 4 تذاكر فقط في اليوم أو الذهاب 4 مرات في أيام مختلفة

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الدول المشاركة في فعاليات معرض الكتاب 2021

يمكن استخدام رابط موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 لحجز التذاكر حيث يشارك فيه هذا العام خلال دورته الـ 52 حوالي 35 دولة 22 دولة عربية و إفريقيا و 13 دولة أجنبية كما يشارك أكثر من 852 ناشرا عربيا وأجنبيا ضمن فعاليات المعرض.