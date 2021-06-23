الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من «التيك توك» لسجن النساء.. محطات فى قضية «شيرى هانم» وابنتها زمردة

شيري هانم وزمردة
شيري هانم وزمردة

تباشر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر استئناف المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، "المعروفتين باسم شيري هانم وابنتها زمردة"، في القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، والمحكوم عليهما فيها بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وتصدرت شيري هانم مؤشرات البحث في جوجل اليوم، ويرصد "الدستور" محطات في قضيتها.

- ظهرت شيري على التيك توك ببعض الملابس المكشوفة ما دفع البعض لانتقادها، إلا أنها كانت ترد على المنتقدين بارتداء ملابس مكشوفة أكثر وأكثر، وشيئًا فشيئًا أخذت فيديوهاتها منحنى آخر لا يهدف لشيء سوى الرد على كل من ينتقد أفعالها بمحتوى مليء بالسُباب والإيحاءات الجنسية.

- القصة بدأت بتلقي الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بلاغات ضد المتهمتين «شيري هانم» وابنتها «زمردة».

- بدأت التحريات حولهما ومتابعتها، لتنتهي التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، إلى تأكيد نشرهما لمقاطع فيديو بها إيحاءات جنسية بقصد رفع نسب مشاهداتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ‏شيري هانم اسمها الحقيقي شريفة رفعت وابنتها زمردة اسمها الحقيقى نورا هشام.

- وجهت المحكمة لشيري هانم وابنتها  تهمة التحريض على الفسق والفجور، ممارسة الدعارة، التحريض على ممارسة الدعارة، نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء.

- وكانت تتوقع الأم القبض عليهما، إذ إنها بدأت في استخدام هاشتاج "ابتسم سوف يتم القبض علينا" الذي أرفقته في عدد من مقاطع الفيديو لها.

- وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة شيري وابنتها زمردة  لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري في القضية المتعلقة بالإعلان عن ممارسة الدعارة، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

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