الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حياة كريمة» تناقش مستجدات ومتطلبات التطوير مع أهالي قرى الغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عقد جلسة حوار مجتمعي بحضور أعضاء المؤسسة بمحافظة الغربية، ورئيس الوحدة المحلية بنهطاي، وبوجود عمد ومشايخ القري وممثلين عن قرى مجلس قروي نهطاي بمقر الوحدة المحلية بنهطاي؛ للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التطوير داخل القرى والرد علي استفساراتهم.

وتابعت المؤسسة، في بيان لها، أنه تم أيضاً تيسير قافلة طبية بمدرسة شبراملس الابتدائية تضم جميع التخصصات الطبية، وأيضاً حصص لمحو الأمية، ومحاضرات توعية عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المؤسسة أنه في زيارة وفد من الرئاسة، والمكتب الفنى للمحافظ، ورئيس مركز ومدينة زفتى في قرية شبراملس، تم المرور على كل المشروعات بالمبادرة، حيث قاموا بزيارة محطة الصرف والمدارس التى يتم بها ترميم، ومواقع الصرف الصحى، والوحدة البيطرية وموقع المجمع الخدمي بها، مروراً على القافلة الطبية، ومصانع الكتان التي تشتهر بها قرية شبراملس.

إلى جانب ذلك، فيتم عمل جسات لمبنى مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين بشرشابة لإنشاء 12 فصلا، وأعمال الصرف الصحي بقرية كفر السنادية، وكفر الجنيدي عزبة أمينة على ترعة العرب، وتوصيل المياه لقرية كفر الجزيرة، ومد وتدعيم المناطق المحرومة بعزبة نصر شعيب ومنية المباشرين.

كما تستكمل أعمال تبطين ترعة أم عبد العال بعزبة البدوي البحرية مرورا بقرية فرسيس وحتى ترعة الخضراوية التابعة لوحدة الغريب، وأيضا تبطين ترعة سنبو الكبرى، كما تم معاينة أرض عملية الصرف الصحي بعزبة وهدان القبلية تابع قرية تفهنا العزب، واستكمال أعمال كوبري المحطة بقرية ميت الحارون، مع الانتهاء من أعمال تجديد مكتب بريد كفر شبرا قلوج، حيث تم تسليمه إلى هيئة البريد وتم افتتاحه أمس.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 

حياة كريمه الغربية حوار مجتمعي قافلة طبية وزارة الإسكان

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وائل لطفي

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