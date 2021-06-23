محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة منطقة «بطن البقرة» بالكامل

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتهاء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القاهرة من إزالة منطقة “بطن البقرة” العشوائية بحي مصر القديمة بالكامل.

وقال محافظ القاهرة، إن أعمال الإزالة تمت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

تسكين 1849 أسرة بالأسمرات

وأضاف أنه تم إزالة 811 عقار عشوائي بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين 1849 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وتابع عبدالعال أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة قامت بتغيير حياة ما يقارب 2000 أسرة إلى الأفضل، إلى جانب المساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل، وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

ونوه إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي نقل إليها المواطنون بالأسمرات مزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم من وحدات صحية ومركز شباب ومدارس، وغيرها.

ومن جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الدولة تولي كل الاهتمام لهذا الملف الهام وهو تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة، حيث كان للمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من المناطق العشوائية والتي تم الانتهاء منها بالفعل لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة لنقل سكان هذه المناطق إلى البديل الأفضل، مثلما تم بمشروع الأسمرات الذي يستوعب سكان المناطق العشوائية والذي يضم مباني خدمية عديدة منها مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة، ودور حضانة، ومراكز طبية ووحدة صحية ومركز رياضي وملاعب مكشوفة، ونقطة شرطة ومطافي وإسعاف وهيئة بريد، وعدد من الأسواق الحضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة.