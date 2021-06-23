التفاصيل الكاملة لأكبر عملية احتيال إلكترونية على بنوك أجنبية وضبط المتهمين

عبر التلاعب في البيانات المسجلة على بطاقات الدفع الإلكتروني

تنشر " الدستور" بنشر التفاصيل الكاملة حول أكبر عملية احتيال إلكترونية على بنوك أجنبية وضبط المتهمين وهما عاطل وآخر هارب، لاتهامهما بالتزوير والاستيلاء على مبالغ مالية خاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني ببنوك أجنبية عن طريق الاحتيال، في القضية رقم 22326 نستله .2020 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5572 لسنه 2020 کلي جنوب الجيزة.

- تفاصيل التحقيقات

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، انه بعد تحقيقات النيابة العامة، تتهم " ع. م"، 40 سنة ، حاصل على ليسانس حقوق، و "ع. م""هارب" لانهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، ارتكبا جريمة تزوير في محررات احدي الشركات المساهمة المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونان وهي بطاقتي الدفع الالكتروني المضبوطتين المنسوب صدورهما إلى بنك مصري وبنك أجنبي، بأن قاما بمحو بيانات الشريط الممغنط الأصلية علي كل كارت وإعادة تكويدها ببيانات حسابات خاصة ببنوك أجنبية في جنوب إفريقيا ، وبنك آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، واستعملا البطاقتين مع علمهما بتزويرها في الاستيلاء على أموال مودعين البنوك.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استخدما الشبكة المعلوماتية و أحد وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى ارقام وبيانات بطاقات البنوك الأجنبية في جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية قاصدين من ذلك الحصول على أموال الغير وما تتيحه من خدمات وتوصلا بذلك إلي الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ مالية كبيرة محل الاتهام.

- خداع ماكينة الـ "ATM"



وأشار قرار الإحالة ان المتهمين توصلا للاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، والمملوكة لشركة خدمات مالية وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام العاملين بالشركة بوجود سند مخالصة قاما بتزويره، و مثل به الأول أمام العاملين بفروع الشركة وطلب شراء الأجهزة الإلكترونية محل الاستيلاء وقدم لهم المحرر المزور موضوع الاتهام الأول الذي انخدعت به ماكينة الخصم المباشر بتلك الفروع، وأصدرت ايصالات يفيد نجاح عملية سحب قيمة تلك المشتريات، فتمكنا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء علي المبالغ المالية.

وجاء بأقوال محامي بشركة الخدمات المالية، خلال تحقيقات النيابة العامة، بقيام المتهم الأول بالتردد علي فروع الشركة وشراء هواتف محمولة، وكان يقوم بدفع قيمة المنتجات باستخدام كروت دفع الكتروني تم اكتشاف تزويرها اثناء قيام الشركة بتسوية الحسابات مع أحد البنوك المصرية حيث ابلغهم البنك أن تلك العمليات وهمية.

- أقوال الشهود



كما جاء بأقوال مصرفي بقسم متابعة التزييف والاحتيال ومخاطر التجار بأحد البنوك ، بأنه يشهد بانه حال متابعته لعمليات الشراء من فروع شركة للمعاملات المالية عن طريق ماكينة الخصم، أبلغه البنك المصدر لها أن بياناتها مسروقة وانه قد تم التلاعب في البطاقات المستخدمة في الواقعة، عن طريق التلاعب في البيانات المسجلة علي الشريط الممغنط واعادة تكويدها ببيانات اخري خاصة بالبنوك الأجنبية.

وجاء باقوال مسؤولة مبيعات الشركة فرع ساقية مكي، بأن المتهم الأول حضر إليها بفرع الشركة وقام بشراء هاتفين محمولين باستخدام بطاقتي الدفع الالكتروني المضبوطة وقام بالتوقيع على ايصالات الماكينة، وأضافت أن الشركة قامت بإرسال بريد الكتروني لجميع العاملين بعدم التعامل المتهم الأول لعدم صحة البطاقات التي يستخدمها.