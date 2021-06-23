محافظ المنيا: تعليمات من القيادة السياسية بحل أي عقبات أمام «حياة كريمة»

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بالعمل على حل أي عقبات او مشاكل تتعلق بمشروع العمل علي تطوير الريف المصري أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف القاضي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أنه شخصيا يعمل على تنفيذ تلك التعليمات، ونعقد اجتماع أسبوعيا لحل كافة المشاكل والعقبات وعلى رأسها توفير أي أراضي لمشروعات الصرف الصحي بتلك القرى، مشيرًا إلى أنه يجمع كافة مسؤولي المحافظة لإيجاد الحلول الفورية وهو ما نتج عنه توفير أراضي لأكثر من 90% لتلك المشروعات بالمحافظة.

وأشار إلى أن مركزي مطاي وسمالوط شهدا تنفيذ 24 مشروع صرف صحي بتكلفة 962 مليون جنيه.

ومن جهته، أكد عادل لطفي، مدير تخطيط مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، أن التعليمات هي العمل على توفير أراضي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالريف المصري، ومن أجل ذلك نعمل على تجميع كافة الخدمات بمبنى واحد متعدد الطوابق لتوفير الأراضي، لأن توفير الأراضي سواء من أملاك الدولة العامة أو الخاصة أمر حتمي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، وناقشته لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، والذي طالب فيه بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع للصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا.

ومن جهته، أثنى النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على طريقة عرض النواب لطلبات الإحاطة الخاصة بهم، قائلا «النواب مذاكرين جيدا»، كماأاثني على ردود المحافظ قائلا «المحافظ مجهز نفسه».